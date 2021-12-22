الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسنى يصل دبى لإحياء حفل "إكسبو 2020"

تامر حسنى
تامر حسنى

 وصل الفنان المصري تامر حسني منذ قليل، إلى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لإحياء حفله المرتقب في “إكسبو 2020 دبي”.

واستقبل حسني المنتج والمخرج صلاح الياسري رئيس مجلس إدارة الياسري للإنتاج الفني، والذي أكد جاهزية "نجم الجيل" لحفله مساء غدٍ الخميس، وحماسه للقاء الجمهور العربي والعالمي في الحفل بمسرح اليوبيل في إكسبو 2020، واعداً بمفاجآت متعددة سيتم عرضها خلال الحفل الكبير.

يأتي حفل تامر حسني ضمن سلسلة حفلات عربية غنائية جماهيرية في إكسبو 2020، نظم تعاقدات الفنانين فيها "الياسري للإنتاج الفني"، وبعد أن استقطبت الفنانين عبدالله الرويشد، محمد حماقي، محمد رمضان، ديانا حداد، حاتم العراقي، أصيل أبوبكر، وليد الشامي، وأسماء لمنور، والعديد من الفنانين العرب، مؤكدة أن لديها العديد من المفاجآت المقبلة مع أسماء عربية ستكون في حفلات إكسبو 2020 العربية. 

من جهته، أوضح تامر حسني، من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، بأنه متحمس بشدة لأداء حفله الغنائي في إكسبو 2020 دبي، قائلاً: "الوقوف أمام معجبين من جميع أنحاء العالم هو هدف لكل فنان يسعى للوصول إلى العالمية، وأتمنى أن أنشر رسالة حب وتقدير لهذا الجمهور الرائع".

وأحيا الفنان تامر حسني، مؤخرًا حفلًا ضخمًا بالتجمع الخامس ضمن حفلات آخر العام، حيث أشعل الحفل بباقة من أشهر أغانيه، وسط حضور حشد كبير من جمهوره ومحبيه بساحة المنارة. وقدم تامر مجموعة من أشهر أغنياته من بينها؛ "في جمال كده، عيش بشوقك، يا واحشني، صعبة، حلو المكان، عيونه دار، عينيا بتحبك، كفاياك أعذار".

الإمارات محمد حماقى تامر حسني الخميس ماء بعد صحفي عبدالله الرويشد محمد رمضان الإمارات العربية المتحدة الفنان تامر حسني بالتجمع الخامس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

أجواء مشمسة مع استمرار هطول الأمطار.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

الآن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

شبورة وأمطار وصقيع على هذه المناطق.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

الرئيس السيسي يفتتح 4 مستشفيات بـ937 مليون جنيه في المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

محمد نصر

حيوانات الجيزة تستغيث

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

وزارة الخارجية تحتفل بمرور 75 عامًا على التعاون مع منظمة اليونيسيف (صور)

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما