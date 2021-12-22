تامر حسنى يصل دبى لإحياء حفل "إكسبو 2020"

وصل الفنان المصري تامر حسني منذ قليل، إلى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لإحياء حفله المرتقب في “إكسبو 2020 دبي”.

واستقبل حسني المنتج والمخرج صلاح الياسري رئيس مجلس إدارة الياسري للإنتاج الفني، والذي أكد جاهزية "نجم الجيل" لحفله مساء غدٍ الخميس، وحماسه للقاء الجمهور العربي والعالمي في الحفل بمسرح اليوبيل في إكسبو 2020، واعداً بمفاجآت متعددة سيتم عرضها خلال الحفل الكبير.

يأتي حفل تامر حسني ضمن سلسلة حفلات عربية غنائية جماهيرية في إكسبو 2020، نظم تعاقدات الفنانين فيها "الياسري للإنتاج الفني"، وبعد أن استقطبت الفنانين عبدالله الرويشد، محمد حماقي، محمد رمضان، ديانا حداد، حاتم العراقي، أصيل أبوبكر، وليد الشامي، وأسماء لمنور، والعديد من الفنانين العرب، مؤكدة أن لديها العديد من المفاجآت المقبلة مع أسماء عربية ستكون في حفلات إكسبو 2020 العربية.

من جهته، أوضح تامر حسني، من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، بأنه متحمس بشدة لأداء حفله الغنائي في إكسبو 2020 دبي، قائلاً: "الوقوف أمام معجبين من جميع أنحاء العالم هو هدف لكل فنان يسعى للوصول إلى العالمية، وأتمنى أن أنشر رسالة حب وتقدير لهذا الجمهور الرائع".

وأحيا الفنان تامر حسني، مؤخرًا حفلًا ضخمًا بالتجمع الخامس ضمن حفلات آخر العام، حيث أشعل الحفل بباقة من أشهر أغانيه، وسط حضور حشد كبير من جمهوره ومحبيه بساحة المنارة. وقدم تامر مجموعة من أشهر أغنياته من بينها؛ "في جمال كده، عيش بشوقك، يا واحشني، صعبة، حلو المكان، عيونه دار، عينيا بتحبك، كفاياك أعذار".