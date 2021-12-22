الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«خاين ضميرك» تحصد مليون مشاهدة على يوتيوب

الدوحاني
الدوحاني

طرح الفنان أحمد الدوحاني أغنيته الجديدة خاين ضميرك، التي قام بتأليف كلماتها، ويتعاون خلاله مع كل من المغنيان بدر العزي و جمعة العريمي، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصدت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة حيث وصلت للمليون الأول بعد أيام قليلة من عرضها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

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الدوحاني

وكانت “العني” آخر أغاني الدوحاني التى طرحها تزامنًا مع عيد الفطر الماضي،على طريقة الـ"lyrics clip" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويواصل أحمد الدوحاني تحضيراته لميني ألبوم جديد، يحمل اسم "عيد سعيد" في الفترة الخالية، ويحتوي الألبوم على ما يقرب من 8 أغاني يتعاون خلالها مع عدد من المغنين.

كما يشارك الدوحاني في معرض القاهرة الدولي للكتاب بديوان شعره الجديد الأيام، والذي انتهي منه خلال الايام الماضية.

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الدوحاني

ويستعد الشاعر أحمد الدوحاني، لطرح أغنيتين خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى من تصويرهما مؤخرا على طريقة الفيديو كليب. 

الأغنية الأولى تحمل اسم "أنين الليل"، والأغنية الثانية بعنوان "تباريح السدم"، ويقدمهم أحمد الدوحاني بصوته.

 

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