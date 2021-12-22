«تانوف الثانوية» تحصد المركز الأول في ختام مسابقات أوائل الطلبة بالمنيا

اختتمت الإدارة التعليمية بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا منافسات أوائل الطلبة والتي أقيمت بالتعاون مع حزب مستقبل وطن تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتوجيهات المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعامر طه رئيس مركز ومدينة دير مواس وبإشراف المهندس محمد عبد السميع مدير عام إدارة دير مواس التعليمية .

ختام منافسات أوائل الطلبة للمرخلة الثانوية بديرمواس

حضر المنافسات الختامية والتي أقيمت بمدرسة الثانوية التجارية المشتركة بديرمواس كل من أيمن عطا وكيل الإدارة التعليمية والدكتور عامر شلبي مدير العلاقات العامة والاعلام ومساعد رئيس مركز ومدينة دير مواس والعمدة علاء قدري ممثل حزب مستقبل وطن بالمركز ومديرو التعليم الثانوي و موجهي الإدارة ولجنة التحكيم وقيادات الإدارة التعليمية حيث أقيمت التصفيات النهائية علي مستوي الإدارة بين ستة مدارس وتخلل المسابقة بعض الفقرات الفنية أبدع فيها الطلاب المشاركين وتلاميذ روضات الادارة.

ختام منافسات أوائل الطلبة للمرخلة الثانوية بديرمواس

ومن جانبه قدم عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة دير مواس الشكر للمشرفين والطلاب المشاركين وللجنة الحكم والمشرفين علي التنظيم ولإدارة مدرسة الثانوية التجارية المشتركة بقيادة مديرتها إيمان عبيد مديرة المدرسة علي حسن الاستقبال والتنظيم

ختام منافسات أوائل الطلبة للمرخلة الثانوية بديرمواس

كما هنأ آدم المدرسة الفائزة بالمركز الاول والتي ستواصل تصفياتها على مستوي المحافظة وهي فصول مدرسة تانوف الثانوية وتمنى التوفيق والنجاح لباقي المدارس وحثهم علي مواصلة التفوق والنجاح لخدمة انفسهم وذويهم ووطنهم، معربا عن خالص تقديره لمحافظ المنيا الذي يولي التعليم اهمية خاصة ويسخر له الامكانيات تناغما واتساقا مع رؤية رئيس الجمهورية التي تتماشي مع تدشين الجمهورية الجديدة والذي يعتبر التعليم أهم ركائزها ومحرك نهضتها.

ختام منافسات أوائل الطلبة للمرخلة الثانوية بديرمواس

ختام منافسات أوائل الطلبة للمرخلة الثانوية بديرمواس

ختام منافسات أوائل الطلبة للمرخلة الثانوية بديرمواس

ختام منافسات أوائل الطلبة للمرخلة الثانوية بديرمواس

ختام منافسات أوائل الطلبة للمرخلة الثانوية بديرمواس

ختام منافسات أوائل الطلبة للمرخلة الثانوية بديرمواس