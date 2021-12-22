إطلاق أول منصة تفاعلية للمناخ في مصر

أطلقت مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، أمس الثلاثاء، برئاسة مصطفى الشربيني، أول منصة تفاعلية للمناخ عبر الإنترنت، في إطار برنامج تعزيز بناء القدرات للتكيف المناخي الذي تقوم به المبادرة، في ظل الاهتمام الدولي والمحلي بقضايا التغير المناخي، وتعد المنصة الأولى من نوعها لنشر الوعي وثقافة المناخ.

وألقى الدكتور مصطفى الشربيني - الأمين العام للاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة، ورئيس ومؤسس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي - في حضور ما يزيد عن ٣٢٠ مشارك عبر الإنترنت، محاضرة عن المناخ و تداعيات التغير المناخي وتأثيره على مصر والعالم وكيفية المشاركة في التغير المناخي.

ويتم فتح باب النقاش لتبادل المعرفة حيث تم تبادل الآراء والمعرفة المناخية مع الحضور من مختلف المحافظات والجامعات لمدة ساعتين، وقد تم الاتفاق على أن تقام بشكل دوري مثل هذه المنصة المناخية أسبوعيًا كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع في تمام السادسة مساءً على المنصة الإلكترونية لسفراء المناخ على أن يكون الحضور متاحا وبشكل مجاني للجميع.

وقال مصطفي الشربيني، إن الغرض من إطلاق هذه المنصة هو نشر الثقافة المناخية ومحو الأمية الكربونية، والعمل على تجميع مليون شاب من الملهمين يمكن أن يحدثوا تغييرا في المجتمع عن طريق محو الأمية الكربونية، وهو مصطلح يستخدم لوصف الوعي بتغير المناخ، وتأثيرات المناخ على الأعمال اليومية للبشرية.

وتابع، أن سوف تعمل المنصة هذه المنصة المعرفية على نقل المعارف المناخية من خلال الكوادر العلمية المؤهلة ونشرها لتعزيز بناء القدرات للتكيف المناخي للأعمال والأنشطة الفردية التي تسبب إطلاق غازات الاحتباس الحراري.