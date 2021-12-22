الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق أول منصة تفاعلية للمناخ في مصر

دكتور مصطفي الشربيني
دكتور مصطفي الشربيني

أطلقت مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، أمس الثلاثاء، برئاسة مصطفى الشربيني، أول منصة تفاعلية للمناخ عبر الإنترنت، في إطار برنامج تعزيز بناء القدرات للتكيف المناخي الذي تقوم به المبادرة، في ظل الاهتمام الدولي والمحلي بقضايا التغير المناخي، وتعد المنصة الأولى من نوعها لنشر الوعي وثقافة المناخ.

 وألقى الدكتور مصطفى الشربيني - الأمين العام للاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة، ورئيس ومؤسس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي - في حضور ما يزيد عن ٣٢٠ مشارك عبر الإنترنت، محاضرة عن المناخ و تداعيات التغير المناخي وتأثيره على مصر والعالم وكيفية المشاركة في التغير المناخي.

ويتم فتح باب النقاش لتبادل المعرفة  حيث تم تبادل الآراء والمعرفة المناخية مع الحضور من مختلف المحافظات والجامعات لمدة ساعتين، وقد تم الاتفاق على أن تقام بشكل دوري مثل هذه المنصة المناخية أسبوعيًا كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع في تمام السادسة مساءً على المنصة الإلكترونية لسفراء المناخ على أن يكون الحضور متاحا وبشكل مجاني للجميع.

وقال مصطفي الشربيني، إن الغرض من إطلاق هذه المنصة هو نشر الثقافة المناخية ومحو الأمية الكربونية، والعمل على تجميع مليون شاب من الملهمين يمكن أن يحدثوا تغييرا في المجتمع عن طريق محو الأمية الكربونية، وهو مصطلح يستخدم لوصف الوعي بتغير المناخ، وتأثيرات المناخ على الأعمال اليومية للبشرية.

وتابع، أن سوف تعمل المنصة هذه المنصة المعرفية على نقل المعارف المناخية من خلال الكوادر العلمية المؤهلة ونشرها لتعزيز بناء القدرات للتكيف المناخي للأعمال والأنشطة الفردية التي تسبب إطلاق غازات الاحتباس الحراري.

مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي مصطفى الشربيني منصة تفاعلية للمناخ الإنترنت القدرات للتكيف المناخي المبادرة الاهتمام التغير المناخي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

الرئيس السيسي يفتتح 4 مستشفيات بـ937 مليون جنيه في المنيا

شبورة وأمطار وصقيع على هذه المناطق.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

وزير التموين: لن نقترب من بطاقات الدعم القديمة.. و«اللي هيتجوز مالهوش»

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

الآن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

محمد نصر

حيوانات الجيزة تستغيث

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

وزارة الخارجية تحتفل بمرور 75 عامًا على التعاون مع منظمة اليونيسيف (صور)

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما