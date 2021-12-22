الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات بسوهاج

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، حبس المتهم بقتل ثلاثة أشخاص في مشاجرة، إثر خلافات الجوار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بنشوب مشاجرة مُسلحة ووقوع قتلى، بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين أبناء عمومه، تطورت إلى إطلاق أحد الأطراف أعيرة خرطوش من سلاح كان بحوزته، ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص؛ وذلك بسبب خلافات الجوار فيما بينهم.

نتج عن الاشتباكات المسلحة، مصرع كلٍ من "عاطف. م.ا" 56 عامًا، عامل، وشقيقه "عبدالرحيم. م. ا" 50 عامًا، عامل،  و"احمد. ع. ا" 24 عامًا، عامل، محل المجني عليه الثاني، جميعهم يقيمون بذات الناحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات ، والتي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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وائل لطفي

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