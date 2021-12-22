بني سويف تستقبل 4538 شكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، جهود اللجنة العليا التي تم تشكيلها لمراجعة الموقف التنفيذي للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، على مدار العام الحالي،وتوضيح الإيجابيات والمعوقات خلال تلك الفترة، للعمل على إزالتها ورفع مؤشرات الأداء السنوى للمحافظة في هذا الملف الحيوي.

جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود رئيس اللجنة"لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي للشكاوى الواردة على المنظومة والوقوف على الإيجابيات والسلبيات،والخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز دورها بالشكل الذي يسهم في زيادة معدلات الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين من خلال سرعة فحص الشكاوي وعرضها على الجهات المعنية والرد عليها من خلال إدارة خدمة المواطنين.

وأشار السكرتير العام إلى الاجتماع الذي عقد بحضور أعضاء اللجنة من مسؤولى الوحدات المحلية و المديريات الخدمية والجهات والمصالح الحكومية المعنية ومسؤولى الشكاوى بتلك الجهات، وبحضور مها حميدة ، مدير عام خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة "مقرراً للجنة".

حيث تم عرض تقرير مفصل عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال تلك الفترة ، والذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي الشكاوى الوادرة على المنظومة"في الفترة من1 يناير 2021 حتى 21 ديسمبر الجاري" قد بلغ 4538 شكوى (952 شكاوى جماعية + 3589 شكاوى فردية) المنفذ منها 4430 شكوى بنسبة إنجاز 98 % ، وجار الانتهاء من 108 شكوى

ووجه المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بسرعة الرد على تلك الشكاوى لرفع معدل الانجاز، والتأكيد على المسئولين عن منظومة الشكاوى الحكومية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية وكذلك إدارات الديوان العام بسرعة الرد على جميع الشكاوى المتأخرة والتي لم يتم الرد عليها خلال ذات الفترة وكذلك غلق جميع الشكاوى بنهاية ديسمبر الجاري2021، فضلا عن سرعة التعامل مع الشكاوى الواردة من المركز التكنولوجي بالديوان العام والموجه إلى الوحدات المحلية والمديرات الخدمية وكذلك إدارات الديوان العام حتى يتم إخطار المواطن بالرد.