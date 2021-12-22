الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بني سويف تستقبل 4538 شكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

محمد هاني غنيم محافظ
محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، جهود اللجنة العليا التي تم تشكيلها لمراجعة الموقف التنفيذي للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، على مدار العام الحالي،وتوضيح الإيجابيات والمعوقات خلال تلك الفترة، للعمل على إزالتها ورفع مؤشرات الأداء السنوى للمحافظة في هذا الملف الحيوي.

جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود رئيس اللجنة"لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي للشكاوى الواردة على المنظومة والوقوف على الإيجابيات والسلبيات،والخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز دورها بالشكل الذي يسهم في زيادة معدلات الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين من خلال سرعة فحص الشكاوي وعرضها على الجهات المعنية والرد عليها من خلال إدارة خدمة المواطنين.

وأشار السكرتير العام  إلى الاجتماع الذي عقد بحضور أعضاء اللجنة من مسؤولى الوحدات المحلية و المديريات الخدمية والجهات والمصالح الحكومية المعنية ومسؤولى الشكاوى بتلك الجهات، وبحضور مها حميدة ، مدير عام خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة "مقرراً للجنة".

حيث تم عرض تقرير مفصل عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة  خلال تلك الفترة ، والذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي الشكاوى الوادرة على المنظومة"في الفترة من1 يناير 2021 حتى 21 ديسمبر الجاري" قد بلغ 4538 شكوى (952 شكاوى جماعية + 3589 شكاوى فردية) المنفذ منها 4430 شكوى  بنسبة إنجاز 98 % ، وجار الانتهاء من 108 شكوى

ووجه المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بسرعة الرد على تلك الشكاوى لرفع معدل الانجاز، والتأكيد على المسئولين عن منظومة الشكاوى الحكومية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية وكذلك إدارات الديوان العام بسرعة الرد على جميع الشكاوى المتأخرة والتي لم يتم الرد عليها خلال ذات الفترة وكذلك غلق جميع الشكاوى بنهاية  ديسمبر الجاري2021، فضلا عن سرعة التعامل مع الشكاوى الواردة من المركز التكنولوجي بالديوان العام والموجه إلى الوحدات المحلية والمديرات الخدمية وكذلك إدارات الديوان العام حتى يتم إخطار المواطن بالرد.

بني سويف مجلس الوزراء منظومة الشكاوى المصالح الحكومية الدكتور محمد هاني غنيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

الرئيس السيسي يفتتح 4 مستشفيات بـ937 مليون جنيه في المنيا

شبورة وأمطار وصقيع على هذه المناطق.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

وزير التموين: لن نقترب من بطاقات الدعم القديمة.. و«اللي هيتجوز مالهوش»

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

الآن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

محمد نصر

حيوانات الجيزة تستغيث

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

وزارة الخارجية تحتفل بمرور 75 عامًا على التعاون مع منظمة اليونيسيف (صور)

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما