سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

فوجئنا مساء الجمعة الموافق 17/12/2021 بتغريدة على تويتر للخارجية الالمانية نصها كالآتى " ان الحكم المرتقب الطعن به فى 20 ديسمبر بحق المحامى الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية اشارة للاتجاه الذى تتطور فيه حالة حقوق الانسان فى مصر " واضافت ان الحكومة الالمانية تتوقع أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة , وكذلك الافراج عن الباقر ,والمتهمين الاخرين علاء عبدالفتاح , محمد ابراهيم , مشددة أنه لايجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهنى , وهول المفاجاة أن هذه التغريدة تجىء قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم فى الجنحة رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارىء التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 والمتهم فيها الناشط السياسى علاء عبدالفتاح , والمحامى محمد الباقر,

محمد ابراهيم الشهير بمحمد اوكسجين بتهم نشر وبث واذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد , واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى , ومرتبطة بجناية مشاركة جماعة إرهابية مع العلم باغراضها انشئت على خلاف أحكام القانون , وتداولت القضية امام المحكمة منذ مدة , وتأجلت ثلاثة جلسات قبل النطق بالحكم , وتناست التغريدة أن مصر دولة مستقلة لها دستورها , وقانونها , وقضائها المستقل , وهذا يعد تدخل سافر فى شأن خاص , وكان طبيعياً رد وزارة الخارجية المصرية برفضها التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية , واعتبرت وزارة الخارجية فى بيان لها مساء السبت الموافق 18/12/2021 أن هذا الاسلوب ينطوى على تجاوزات غير مقبولة , ويعد تدخلاً سافراً , وغير مبرر فى الشأن الداخلى المصرى , ويصادر على مسار قضائى دون دليل أو سند موضوعى , وأنه من المستغرب أن تطلب الحكومة الالمانية احترام القانون و تدعو فى ذات الوقت للتدخل , والتأثير على أحكام القضاء المصرى الشامخ , والمشهود له بالاستقلالية , والحيادية , والنزاهة , وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير , واكدت وزارة الخارجية مجددا رفضها الكامل للتدخل فى الشأن الداخلى , ووجوب احترام سيادة القانون , ودستور الدولة المصرية , وان افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً لما يمثله ذلك من اهدار للقضاء والعدالة والمبادىء وسيادة القانون , وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات وأختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول بانه من الاجدر أن تلتفت الحكومة الالمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير , وبتاريخ 20 ديسمبر 2021 جاء تصريح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس ( أن الحكومة الامريكية اصيبت بخيبة امل فى الاحكام الصادرة يوم الاثنين بحق ثلاثة من الصحفيين , والمدافعين عن حقوق الانسان , واضافت أن الصحفيون والمدافعين عن حقوق الانسان يجب ان يكونوا قادرين على ممارسة حريتهم فى التعبير من دون مواجهة عقوبات جنائية , وقال برايس : أكدنا للحكومة المصرية أن علاقتنا الثنائية تتعزز من خلال تحسين احترام حقوق الانسان , وسنتواصل الحديث مع الحكومة المصرية حول قضايا التعبير , وحقوق الانسان العالمية الاخرى , لقد حدثنا سياستنا المتعلقة بالخصوصية وعلى الشروط الخاصة بملفات الارتباط , وأدخلنا تغييرات مهمة على سياستنا المتعلقة بالخصوصية وعلى الشروط الخاصة بملفات الارتباط , ويهمنا ان تكونوا مهتمين بما قد تعنى هذه التغييرات بالنسبة لكم , ولبياناتكم , وجدير بالذكر أن محكمة أمن الدولة التى انعقدت بالتجمع الخامس قد أصدرت حكمها يوم الاثنين الموافق / /

حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على علاء عبدالفتاح , واربع سنوات على كلا من المحامى محمد الباقر , ومحمد ابراهيم رضوان الشهير بمحمد اوكسجين , ورفضت الخارجية المصرية هذه الانتقادات للقضاء المصرى وذلك على لسان السفير احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بتاريخ 21 ديسمبر 2021 بقوله أنه ليس من المناسب التعليق بأى شكل او التطرق الى احكام تصدر من القضاء تنفيذاً لقوانين واستنادا لادلة واسانيد دامغة , وقاطعة فى اطار مسار قضائى عادل ونزيه ومستقل , وحول ما سماه متحدث وزارة الخارجية الامريكية " خيبة أمله جراء الاحكام القضائية المصرية الصادرة أمس " فانه لا يجوز تناول تلك المسائل القضائية فى أى اطر سياسية أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين لما ينطوى عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة , وفات على كلا من المتحدثان باسم وزارة الخارجية الالمانية , والامريكية أن هذه الاحكام غير نهائية ويمكن التظلم منها , ولابد من تصديق رئيس الجمهورية عليها , ومن حق رئيس الجمهورية الغاء تلك الاحكام أو حفظها أو تبديل عقوبتها او الغاءها , وحفظها او اعادتها لمحكمة اخرى , وخير دليل على ذلك القضية رقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا الخاصة بالمهندس ممدوح حمزة والذى صدر فيها حكم بحبسه ستة أشهر وادراجه على قائمة الكيانات الارهابية وقام بالتظلم منه , وتم قبول التظلم .

ومن جانبنا نقول حسناً ما فعلته الخارجية المصرية لاننا دولة ذات سيادة , ولها دستورها , وقانونها , وقضاء شامخ , فالمادة 184 من الدستور تنص على ( السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقاً للقانون ويبين القانون صلاحياتها , والتدخل فى شئون العدالة او القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم )

والمادة 186 من الدستور ( القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون , وهم متساوون فى الحقوق والواجبات , ويحدد القانون شروط واجراءات تعيينهم واعارتهم وتقاعدهم , وينظم مساءلتهم تأديبياً ولا يجوز ندبهم كلياً او جزئياً الا للجهات وفى الاعمال التى يحددها القانون ) وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم , ويحول دون تعارض المصالح ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم .

والمادة 20 من قانون الهيئات القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن الاحكام تصدر و تنفذ بأسم الشعب ,

بالاضافة الى مخالفة قرارات الجمعية العمومية للامم المتحدة رقم 36/103 الصادر فى 9 ديسمبر 1981 ( أن الجمعية العامة اذ تؤكد من جديد وفقا لميثاق الامم المتحدة انه لا يحق لاى دولة ان تتدخل بشكل مباشر أو غيرمباشر ولأى سبب فى الشئون الداخلية او الخارجية لاى دولة أخرى , واذ نرى أن اى انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع انواعه فى الشئون الداخلية والخارجية للدول يشكل تهديدا لحرية الشعوب ولسيادة الدولة , واستقلالها السياسى , ولسلامتها الاقليمية أو تهديدا لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , ويعرض السلم والامن الدوليين للخطر تعلن رسميا

لا يجوز لأى دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل مباشرة او غير مباشرة لأى سبب كان فى الشئون الداخلية أو الخارجية للدول الاخرى , وأخيراً علينا أن نتحلى بلغة الحوار , والبعد عن الاستقواء بالخارج او الداخل لاننا ابناء وطن واحد , وشعب واحد , حققنا انجازات كبيرة على كافة الاصعدة واخيراً اعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان .