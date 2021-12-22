«التموين»: رفع سعر قصب السكر لـ810 جنيهات و«البنجر» بـ795 جنيها

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تشكيل لجنة فنية بعد الاجتماع الأخير الذي تم بمجلس النواب هذا العام لتحديد أسعار توريد قصب وبنجر السكر من المزارعين، ضمت أعضاء من البرلمان وصناع السكر وممثلين عن وزارتي التموين والزراعة، وجرى الاتفاق على سعر التوريد ومتوسط الإنتاج.

وقال مصيلحي، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بحضور وزير الزراعة الدكتور سيد القصير، وأشرف رشاد ممثل مجلس النواب، وهشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه تم اعتماد علاوة زيادة 75 جنيها على طن البنجر مع مراعاة اختلاف المناطق ومراعاة مصالح الموردين، وبالنسبة لقصب السكر أن تكون الزيادة 90 جنيها للطن 810 جنيهات بدلا من 720 جنيها العام الماضي.