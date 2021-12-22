في ذكرى وفاته.. صلاح ذو الفقار تزوج 4 مرات و«شادية» حبه الوحيد

وسيم وذكي، استطاع تنويع أدواره بين الرومانسي والكوميدي، هو صلاح ذو الفقار الذي يصادف اليوم ٢٢ ديسمبر ذكرى وفاته الـ ٢٨.

حياته:

اسمه الحقيقي صلاح الدين مراد احمد ذو الفقار، ولد في ١٨ يناير عام ١٩٢٦، في مدينة المحلة الكبرى، والده الأميرالاي أحمد مراد بك ذوالفقار كان من كبار رجال وزارة الداخلية، ووالدته نبيلة هانم ذو الفقار.

دراسته:

التحق صلاح ذو الفقار بكلية الطب جامعة الإسكندرية إرضاءا لوالده الذي كان يتمني أن يصبح صلاح طبيبا مثل جده لكن بعد مرض والده حول أوراقه إلى كلية الشرطة وتفوق فيها واصبح بطل مصر في الملاكمة.

دخوله عالم الفن:

اقنعه اخيه المخرج عز الدين ذو الفقار بالتمثيل، وبالفعل قدم طلب الى وزارة الداخلية للموافقة على عمله في فيلم عيون سهرانة مع الفنانة شادية وبعد ذلك انفصل من حياته العسكرية وتفرغ للتمثيل.

حياته العاطفية:

كان رومانسي للغاية في الحقيقة مثلما كان يظهر على شاشات السينما، تزوج عدة مرات باحثا عن الاستقرار العاطفي وأملا في وجود حياة رومانسية مثل التي يحلم بها.

- نفيسة بهجت:

تزوج اول مرة من السيدة "نفيسة بهجت"، إحدى السيدات المجتمع، أثناء عمله في كلية الشرطة، عام 1947، وأنجب منها أولاده أحمد ومنى، ثم تزوج عليها، وانفصلا شكليًا فقط.

- الفنانة زهرة العلا:

تزوج المرة الثانية من الفنانة زهرة العلا عام 1952 وعاشوا معا قصة حب ولكنهما تزوجوا لمدة 18 شهر فقط بسبب غيرتها الشديدة عليه.

- الفنانة شادية:

تزوج ذو الفقار شادية عام 1967، وكان هذا الزواج له طبيعة خاصة فقد كانت قصة حبهم مختلفة كانوا يعشقون بعضهم البعض، وحملت منه شادية 3 مرات، ولكن لم يستمر الحمل أكثر من 5 شهور، رغم أنها كانت شديدة الحرص عليه.

في عام 1968 تم ترشيح الفنانة شادية لتكون بطلة فيلم "الحب الضائع" قبل الفنانة زبيدة ثروت، وبالفعل أعجبت شادية بسيناريو الفيلم، وقبلت أن تكون بطلته، وتطلب تصوير بعض المشاهد السفر للبنان، فسافر معها صلاح ذو الفقار ليكون جانبها في حملها الثالث منه، وأثناء التصوير شعرت بالتعب، فاعتذرت عن الفيلم، حرصًا على إتمام الحمل، ولكنه لم يكتمل، وأثر ذلك فى نفسيتها، وأصبحت عصبية وتعيسة، وانفصلا عام 1969.

ولكنهما عادوا مرة أخرى لبعضهما ولكنهما انفصلا بلا رجعة عام 1971، بعد أن خيم الملل على علاقتهما الزوجية.

- بهيجة مقبل:

تزوج السيدة بهيجة مقبل وكانت سيدة أعمال، واستمر زواجهما 18 عامًا حتى وفاته.