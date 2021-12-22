الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور روية «كندا» للأمريكي ريتشاردفورد عن «دار خطوط»

رواية كندا
رواية كندا

صدرت حديثًا عن دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع، رواية "كندا"، من تأليف الكاتب الأمريكي  ريتشارد فورد وترجمة أسامة إسبر، والغلاف برؤية بصرية لمدير الدار الفنان محمد العامري.

وتتناول هذه الرواية التي ألفها أهم روائي أمريكي معاصر، قصة مأساة عائلية مدمرة يرويها فتى في الخامسة عشرة بطريقة ساحرة، تشدك من السطر الأول إلى الأخير، إنه سحر السرد بامتياز، كما يتجلى في أسلوب ريتشارد فورد. 

ويقول الناقد والروائي الأمريكي أندريه دوبوس الثالث إن رواية "كندا" حكاية عما يحدث حين نتجاوز خطوطاً معينة ولا نستطيع العودة أبداً. إنها فحْصٌ للقوة العلاجية للذاكرة المصقولة، وعمل أدبيٌّ متقنٌ لأحد أروع كتّابنا الذي هو أحد قمم هذا النوع الأدبي“.

وتكتسب رواية كندا (الحاصلة على ثلاث جوائز عالمية) عظمتها من عوامل عديدة، منها طريقة الكاتب في استخدام اللغة وبناء الشخصيات والأساليب السردية المبتكرة وغير المسبوقة، وهي لا تروي قصة فحسب، بل ترويها ضمن سياق وداخل ثقافة ما، بالتالي إن غوص الرواية نقدياً في هذه الثقافة من خلال السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي تتحرك فيه الشخصيات يعد عاملاً جوهرياً في أهمية رواية ما وقدرتها على التأثير. إن الرواية، بهذا المعنى، قراءة في مصير شخصياتها وللثقافة الأمريكية التي أنتجتها.

وريتشارد فورد

ريتشارد فورد Richard Ford روائي وقاص أميركي وُلد سنة 1944 في جاكسون، المسيسيبي. من أعماله:

قطعةٌ من قلبي (1976)

الحظ الجيد المطلق (1981)

الكاتب الرياضي (1986)

روك سبرينغس (1987)

حياة وحشية (1990)

يوم الاستقلال (1995)

رجال مع نساء: ثلاث قصص (1997)

حشد من الذنوب (2002)

حقائق الموقف (2006)

حصل ريتشارد فورد على الجوائز التالية:

2013، جائزة فيمينا الفرنسية لأفضل رواية أجنبية، عن رواية كندا 

2013، وسام أندرو كارنيغي للتميّز في الرواية، عن رواية كندا 

2001 جائزة بين\مالمود للتميّز في الرواية 

1995 جائزة بين\فوكنر عن رواية يوم الاستقلال

1995، جائزة بوليتزر عن رواية يوم الاستقلال 1995

1995، جائزة ري Rea للقصة القصيرة، عن إبداعه المتميّز في القصة القصيرة

 

رواية كندا الكاتب الأمريكي ريتشارد فورد ترجمة أسامة إسبر دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع الفنان محمد العامري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

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