جامعة بنها: حريصون على إعداد جيل فخور ببلاده وقادر على صناعة المستقبل

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ان القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية باعتبارها غذاءًا للعقول وحافزا للتفوق الدراسي، كما أنها تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة حفل ختام الأنشطة الرياضية بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومدير مركز التعليم الإلكتروني المدمج بالجامعة، ووكلاء الكليات، ومدير عام رعاية الشباب بالجامعة ، ومدير النشاط الرياضى.

وأشار "سوسة" إلى أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط ولكنها تقوم ببناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم عن طريق ممارسة كافة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة، مؤكدا أن الجامعة حريصة على إعداد جيل من الشباب فخور ببلاده ومعتز بذاته وقادر على صناعة المستقبل.

من ناحية أخرى قام رئيس الجامعة خلال الحفل بتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى الدورى الداخلى للألعاب الجماعية " طلبة وطالبات " كرة السلة ، والطائرة ، والقدم ، واليد ـ خماسي قدم " ، بالإضافة الى تكريم الفائزين فى المراكز الثلاثة الأولى فى دورى الصفوف الدراسية ، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على دعم الطلاب المتميزين في كافة المواهب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية.

وفى سياق متصل افتتح الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها معرض تصميم الأثاث والتى نظمته كلية الفنون الفنون التطبيقية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عبد المؤمن شمس عميد الكلية ، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية ، وأساتذة وطلاب قسم التصميم الداخلى والأثاث بكلية الفنون التطبيقية.

وأكد الدكتور جمال سوسة خلال تفقده المعرض على أهمية الاستفادة من الأعمال الطلابية في قطاع خدمة المجتمع وتبني أفكار الطلاب والاستفادة منها بعمل كتالوجات لمختلف التصميمات وعرضها للمجتمع لتسويقها.

وأشار "سوسة" إلى أن الجامعة حريصة على تنمية مهارات الطلاب وتبنى ما يقدمونه من ابداع ، مشيدا بالمعرض وبما قدمه الطلاب من أعمال لتعظيم الاستفادة منها وبالأخص في مصانع الاثاث في مصر مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية لجامعة بنها.

من جانبه قال الدكتور عبد المومن ان المعرض من أعمال طلاب الفرقة الأولى والثانية بقسم التصميم الداخلي والأثاث بالكلية وتحت إشراف الدكتورة غادة المسلمي رئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث، والدكتورة وسام ممدوح المدرس بالقسم.