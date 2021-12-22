خريجو الأزهر: بيت العائلة أمثولة حضارية راقية لتجسيد التعايش بين الأديان المختلفة

أكد المشاركون بورشة العمل، التي عقدتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عبر صفحة أزهر هوسا، بمقرها الرئيس بالقاهرة، بعنوان "بيت العائلة: نموذج مصري للتعايش السلمي"، أن بيت العائلة يعتبر نموذجًا فريدًا يمثل التعاون بين القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية في مصر؛ لتحقيق مبدأ المواطنة في مصر، ومبادئ السلام والإخاء والمحبة، في ظل العيش المشترك وتأسيس شراكة متجددة تقوم على التفاهم والاعتراف المتبادل والمواطنة والحرية.

وقال الدكتور سعيد عامر- الأمين المساعد للدعوة والإعلام بمجمع البحوث الإسلامية سابقًا: إن الأزهر الشريف كان وما زال رائد الفكر الإسلامي والتنويري في العالم الإسلامي كله، والأمين على نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم وترسيخ قيم المحبة، والأخوة الإنسانية والسلام العالمي، والانتماء الوطني، وغيرها من قيم البناء والإصلاح، وكان له دور محوري في مواجهة تلك التحديات والتصدي لها والتحذير من مخاطرها.

وأكد أن جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد الطيب- شيخ الأزهر الشريف، في هذا الميدان لا ينكرها أحد، فقد حمل لواء التجديد وشارك بقوة في دعم الدولة المصرية، والحفاظ على ترابط أبنائها كنسيج وطني واحد في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن بيت العائلة يعتبر نموذجًا فريدًا يمثل التعاون بين القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية في مصر، وهو تعبير عن تحقيق الإيمان بمبدأ المواطنة في مصر.

وأشار عامر، إلى أن الجماعات المتطرفة تقوم بالترويج للمفاهيم المغلوطة للآيات القرآنية والأحاديث، فقد قام الأزهر الشريف بجميع قطاعاته سواء في هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وجامعة الأزهر الشريف، بإعداد بحوث علمية قيمة نافعة حاصرت هذه الشبهات التي أثارها أعداء الإنسانية، وأرادوا من خلالها بث الفتنة، والفرقة، وسفك الدماء، موضحًا أن أسس الإسلام جاءت تؤكد مبدأ التعايش بين جميع الأطياف والمذاهب المختلفة في إطار من المواطنة والعدل والمساواة والدعوة إلى التعارف والتعاون.

وأكد القس أرميا مكرم، كاهن كنيسة مارجرجس بالساحل- عضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية، أن بيت العائلة المصرية يهدف إلى الحفاظ على النسيج الواحد لأبناء مصر، بالتنسيق والاتصال مع جميع الهيئات والوزارات المعنية في الدولة، كذا عقد المؤتمرات، واللقاءات في محافظات مصر.

وأوضح أن بيت العائلة يضم العديد من اللجان كلجنة الرصد، التعليم، الثقافة الأسرية، الخطاب الديني، الإعلام، شباب التنمية المجتمعية، المتابعة والطوارئ التنفيذية، تقوم كلها بنشاط واسع بجميع محافظات مصر لإقرار مبدأ المواطنة والعيش المشترك والحديث عن القواسم المشتركة بين أبناء الوطن الواحد، فضلًا عن العمل معا في تحمل مسئولية الحفاظ على مجتمع سليم.

كما أكد أن الواجب مشترك بين شركاء الوطن الواحد في تنشئة الشباب على الحوار المنظم الهادف وأسسه، للوصول لفهم متبادل ينتج عنه سهولة في توصيل رسالة السلام والألفة بين الشعوب من أجل خير الإنسانية، مؤكدًا أن المجتمعات الواعية تدرك أنه لا مجال للتنمية والرقي إلا من خلال البساطة في المعاملة، واحترام العقائد مهما اختلفت.

من جانبه، قال الشيخ محمد نور خالد، إمام وخطيب جامع النواب البرلمانيين الفيدرالية (أبوجا- نيجيريا) - مؤسس مؤسسة البحوث الإسلامية والدعوة IRDF: إن نيجيريا ووضعها الحالي في حاجة إلى كيان كبيت العائلة بأهدافه وما تقوم به، مؤكدًا أن الأزهر منارة المعرفة الدينية في العالم الإسلامي، وأن نيجيريا من أوائل الدول الإفريقية التي تحتاج إلى أن ينهل أبناؤها من علوم الأزهر؛ حتى تتضح الأفكار، وتصحح المفاهيم المغلوطة للشعب النيجيري.

وأشار الشيخ محمد نور، إلى أن المشكلة في نيجيريا وغيرها من الدول، تكمن في استفادة أعداء الأوطان من الفرقة والخلافات وإثارة الأفكار المغلوطة، وهنا يأتي دور علماء الأزهر والكنيسة وبشدة لتحقيق مفاهيم التقارب والمحبة بين الناس ولعدم إعطاء الفرصة للمفسدين للتداخل بين شركاء الأوطان وبثهم للفرقة والتناحر.

وأوضح في كلمته أن الحكومة النيجيرية تسعى دائمًا لتوحيد الكلمة ومحاولة التقارب بين الناس، وللقضاء على الاحتقانات الطائفية، وتوصيل رسالة السلام والإخاء والتعايش المشترك.

من جانبه أشاد القس يوحنا واي. دي. برو– المشرف العام على الكنيسة الإنجيلية (كدونا– نيجيريا)، بالتجربة المصرية في تأسيس كيان بيت العائلة، وتمنى أن تكون هناك زيارة قريبة من قبل بيت العائلة المصرية ووفد من المنظمة، لعقد جلسات حوارية ولقاءات مع القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية هناك؛ تمهيدًا لنقل التجربة لنيجيريا، ومن ثم قطع الطريق على من يستغلون الدين استغلالًا سيئًا.