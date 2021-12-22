حالة الطقس الخميس 23 ديسمبر 2021

حالة الطقس غدا الخميس 23 ديسمبر 2021 من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية يوميا مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار في جميع محافظات الجمهورية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات وخريطة سقوط الأمطار.

حالة الطقس غدا الخميس 23 ديسمبر 2021

أكد خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن استمرار انخفاض درجات الحرارة وسوء الأحوال الجوية خلال أولى أيام فصل الشتاء الذي بدأ أمس الثلاثاء 21 ديسمبر فيما تصل درجة الحرارة في سانت كاترين إلى صفر خلال فترة الليل مع شبورة مائية تحجب الرؤية في الطرق السريعة المؤدية للقاهرة سواء من محافظات الصعيد أو محافظات الوجه البحري مما يتسبب في غلقها طوال فترة الليل لتفادي وقوع حوادث وإهدار أوراح المواطنين فيما يقل نشاط حركة الرياح الذي يتسبب في ارتفاع أمواج البحر مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة 5 درجات خلال ساعات الليل بجميع محافظات الجمهورية حيث تصل درجات الحرارة في محافظات القاهرة الكبرى العظمى 17 والصغرى 10 فيما تصل درجات الحرارة في محافظات الوجه البحري العظمى 18 والصغرى 9 فيما تصل درجة الحرارة في السواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 12 فيما تصل درجات الحرارة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 22 والصغرى 14 فيما تصل درجة الحرارة في سانت كاترين إلى صفر خلال فترة الليل وتصل درجات الحرارة في محافظات شمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 8 ومحافظات جنوب الصعيد العظمى 21 والصغرى 10.

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خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس غدا الخميس 23 ديسمبر 2021 وخريطة الأمطار تحظى يوميا على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة مع وجود نشاط رياح على كافة محافظات الجمهورية من خفيفة غلة متوسطة خاصة مدن القناة ومحافظات الصعيد.

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