مواعيد امتحانات الفصل الدراسى بمدارس القاهرة بعد اعتماد المحافظ للجدول

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022.

وشدد محافظ القاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات، مع تعقيم وتطهير المدارس يوميًا، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم، تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

من جانبه، أشار محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت 15 يناير حتى الخميس 20 يناير، وامتحانات طلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من السبت 22 يناير حتى الأربعاء 26 يناير.

ولفت إلى أن امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله من الخميس 20 يناير حتى الأربعاء 26 يناير ، وامتحانات النقل الإعدادي المهني من السبت 15 يناير حتى السبت 22 يناير ، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين من السبت 29 يناير حتى الخميس 3 فبراير ، والإعدادية المهنية من السبت 29 يناير حتى الخميس 3 فبراير وامتحانات النقل للتعليم الفني من الأحد 23 يناير حتى الخميس 3 فبراير .

ولفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام 6و7و8 يناير؛ بسبب أعياد الميلاد، ويوم 19 يناير عيد الغطاس، والخميس 27 يناير عيد الشرطة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس.