برلماني: الرئيس يولي أهمية كبيرة لمحافظات الصعيد لتعزيز مسيرة التنمية

قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، إنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد وهو يولي أهمية كبيرة لمحافظات الصعيد، وتنفيذه لعدد كبير من المشروعات التنموية في كل المجالات والقطاعات، وذلك بعد معاناة الصعيد لسنوات طويلة من ضعف معدلات التنمية وقلة مستوى الخدمات كافة.

وأضاف سوس، في بيان له اليوم، أن الرئيس سيفتتح مجموعة من المشروعات القومية التي تعزز مسيرة التنمية والنهوض بالصعيد، مشيدًا بافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، والذي يعد إنجازًا جديدًا للدولة ضمن إنجازاتها وخصوصًا لتنمية محافظات الصعيد.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى، يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

وذكر النائب أن مشروع حياة كريمة من أهم مشروعات التنموية التى تقوم على تطوير القرى بالكامل، وسيوفر حياة معيشة جيدة لكل مواطني الصعيد، موضحًا أن الدولة المصرية تنفذ خطة حوكمة شاملة، وخطط مستقبلية لكل مشروعات التنمية والخدمات التي سيتم تنفيذها في الصعيد.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لديها خطة واضحة لتطوير كل قرى الصعيد لتغيير وجه الحياة في 3 سنوات والتي كانت البداية من هذا العام المالى، لافتًا إلى أن الهدف أن يكون المواطن المصرى فى كل ربوع مصر وخاصة في الصعيد لديه جودة حياة لائقة والخدمات الموجودة.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظات الصعيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن محافظات الصعيد كانت طاردة للشباب من أجل البحث عن فرص عمل، وهو ما أدى إلى الهجرة للمحافظات الأخرى أو حتى خارج مصر.