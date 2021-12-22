بتكلفة 885 مليون.. الرئيس يفتتح محطة مياه أبو قرقاص بالمنيا

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية الجديدة بمحافظة المنيا عبر الفيديوكونفرنس، وذلك ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في محافظات الصعيد، حيث افتتح رئيس الجمهورية اليوم محطة وشبكات مياه شرب مدينة أبو قرقاص جنوب المحافظة، تشغيل جزئي بطاقة 120 / 204 ألف متر مكعب /يوم.

ويضم المشروع مأخذًا على نهر النيل ومحطة المياه، وشبكات بطول 118.7 كيلومتر بأقطار من 1500 مم 250 مم، و3 معديات نفقية، تمتد أسفل السكة الحديد وترعة الإبراهيمية وطريق مصر / أسوان الزراعي لنقل المياه من شرق الإبراهيمية إلى غربها ، لخدمة أكثر من 500 ألف نسمة، بمناطق (مركز ومدينة أبو قرقاص، وقرى جنوب مدينة المنيا ، وقرى شمال مدينة ملوى)، بتكلفة 885 مليون جنيه .





من جانبه، أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بما تحقق من إنجازات ومشروعات كبرى وعملاقة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدي للإرهاب الأسود، وذلك خلال 7 سنوات ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام وفي محافظة المنيا على وجه الخصوص.

وكان الرئيس السيسي يرفقه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء قد وصلوا لمحافظة أسيوط اليوم لافتتاح عدد من المشروعات الكبري بمحافظة أسيوط ومحافظات الصعيد، حيث استمع الرئيس لشرح عن هذه المشروعات ومراحل إنشائها وتكلفتها وأهميتها لأهالي الصعيد ودورها في تنمية محافظات وقري الصعيد ثم قام الرئيس بافتتاح محطات مياه الشرب ببعض المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

محطة مياه ابو قرقاص (4)