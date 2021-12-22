محافظ البحيرة: تطعيم 92.5% ضد شلل الأطفال بجميع مراكز المحافظة

تقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خالص شكره وتقديره لكافة المواطنين والأطقم الطبية والمسؤولين بالمراكز، على الجهد المبذول في نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ووصول نسبة التطعيم حتى نهاية اليوم الثالث للحملة إلى 92.5% من الأطفال المستهدفين.

وأهاب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمواطنين التعاون مع الأطقم الطبية، لسرعة الانتهاء من تطعيم الأطفال المتبقيين حفاظاً على سلامتهم، لافتا إلى أن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى مشاركة 2998 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة.

وأضاف محافظ البحيرة، أنه تم مد فترة التطعيم ضد شلل الأطفال يومي الخميس والجمعة المقبلين بالفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ، نظرًا لإصابة بعض الأطفال بالبرد في الفترة الحالية ، لسوء الأحوال الجوية.

كما أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة لنجاح الحملة بنطاق المحافظة والتي تستهدف تطعيم 1.1 مليون طفل؛ للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال ، مشدداً علي أهمية تكثيف جهود التوعية اللازمة بين المواطنين لتطعيم أبنائنا من أجل الوصول للمستهدفين ونجاح الحملة في تحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من مرض شلل الأطفال ، لافتاً أن الحملة مستمر حتى غداً الأربعاء.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في مصر بغض النظر عن جنسياتهم لرفع مناعة الأطفال، من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساء ، للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية وحتى الثامنة مساءا للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.