استعدادا لقداسات رأس السنة.. الكنائس تكتسي بعلم مصر وتطلق الحجز المسبق

اتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددًا من الإجراءات الاحترازية خلال الاحتفال بقداسات رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد، والذي جاء أهمها منع التغطية الإعلامية لقداس البابا تواضروس الثاني، واقتصارها على التلفزيون المصري.

إذ أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترتيبات تغطية قداس العيد الذي يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الخميس 6 يناير المقبل.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان لها: «يطيب للمركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي أن يهنئكم بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، مع التمنيات بأن تأتي الأعوام والأعياد المقبلة وقد أنعم الله على العالم بانقضاء جائحة فيروس كورونا».

تفشي كورونا

وتابعت: «في ظل الظروف الحالية وتفشي الفيروس، ما يفرض علينا قيودًا عديدة تعلمونها جميعًا، يعتذر المركز الإعلامي عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية أو إعلامية لأي من المناسبات الكنسية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد».

مختتمة: «وسيتولى التليفزيون المصري بث قداس العيد مساء يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، ويمكن للقنوات الراغبة في بث القداس علي شاشتها ان تنضم على تردد التليفزيون المصري».

وعلى صعيد آخر، أعلنت عددًا من الكنائس الأرثوذكسية، إطلاق الحجز المسبق لقداسات رأس السنة الميلادية، إذ أطلقت كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين، الحجز المسبق لقداسات راس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، تجنبًا من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شددت الكنيسة على ضرورة التباعد الإجتماعي، وإرتداء الكمامات خلال حضور القداسات، منعًا وتجنبًا لأي إصابات.

أعلام مصر

بينما وضعت كنائس مصر المختلفة اللمسات النهائية لاستعداداتها للاحتفال بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي في25 ديسمبر الجاري، و7 يناير المقبل، إذ اكتست عدد من الكنائس بأعلام مصر والتي زينت جدرانها من الخارج وعمل سرادق بها لتسهيل عملية الدخول والخروج.

وشهدت محيط الكنائس المسيحية المختلفة تشديدات أمنية مكثفة لتأمين الاحتفال داخل الكنائس، وفقا للإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

وتمركزت قوات الأمن أمام البوابات الرئيسية، ووضع حواجز حديدية محيط الكنيسة بجانب البوابات الإلكترونية لتأمين عملية الدخول والخروج كما تزينت المداخل والمخارج بأعلام مصر.