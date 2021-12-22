قرار من النيابة بشأن المتهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بالشرقية

قررت نيابة أبوحماد العامة بالشرقية، اليوم الأربعاء، حبس "أحمد. ج"، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الدجل والشعوذة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، قد ألقت القبض على عدد من أشهر ممارسي الدجل والشعوذة فى مصر، ومن بينهم "أحمد. ج".

وكانت مكافحة جرائم الأموال العامة قد رصدت قيام مجموعة من الأشخاص بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم القبض على "أحمد ع س ال" 32 عامًا مقيم مركز أبوحماد، وضبط بحوزته عملات أجنبية ومبالغ مصرية، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر له المحضر رقم 27149 جنح مركز شرطة أبوحماد لسنة 2021.