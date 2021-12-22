بدورتها السابعة.. حسانين فهمي يحصد جائزة الشيخ حمد في الترجمة

حصل دكتور حسانين فهمي حسين، الأستاذ بقسم اللغة الصينية كلية الألسن جامعة عين شمس، على "جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في دورتها السابعة 2021"، فئة الترجمة من الصينية إلى العربية، عن ترجمته لكتاب "ثقافة الطعام الصيني" الصادر عن المركز القومي للترجمة، وهي ثالث ترجمة رسمية يحصل عليها.

ومن جانبه، أعرب «فهمي» عن سعادته بالجائزة، قائلا: «سعادتي كبيرة بهذه الجائزة والتي أرى أنها أحد أهم الجوائز لدعم المترجمين والترجمة بين العربية ومختلف اللغات الأجنبية وإغناء المكتبة العربية بأهم الأعمال من مختلف اللغات والثقافات، موضحا أنها ستكون بلا شك كسابقاتها من الجوائز المحلية والدولية التي حصل عليها خير دافع لمواصلة بذل الجهد في مجال الترجمة بين العربية والصينية».

وتابع لـ"الدستور": "سعادتي كبيرة بحصولي على الجائزة عن كتاب ثقافة الطعام الصيني، هذا العمل الموسوعي الذي يعرف بتاريخ الأطعمة الصينية وعادات المأكل والمشرب لدى جميع أبناء الشعب الصيني باختلاف العرقيات والمعتقدات والتقسيم الجغرافي".

واستطرد: «لا يفوتني أن أشكر كل من الدكتور محسن فرجاني والدكتور هشام المالكي على الدعم والتشجيع الكبير الذي وجدته منهما خلال العمل على ترجمة هذا الكتاب على وجه الخصوص والشكر للمركز القومي للترجمة على الجهد المبذول في إخراج هذا الكتاب في أفضل صورة».

يذكر أن "كتاب "ثقافة الطعام الصيني" الصادر عن المركز القومي للترجمة بمصر عام 2017 من جزأين في أكثر من ثمانمائة صفحة من القطع المتوسط، يتميز بموضوعه الفريد إذ يلقي الضوء على ثقافة الطعام الصيني وعادات وتقاليد مختلف الأقليات الصينية والمناطق الصينية في المأكل والمشرب، بالنظر إلى ما تتمتع به ثقافة الطعام من مكانة خاصة في تاريخ الحضارة الصينية العريقة، كونها جزء أساسي من تكوين الثقافة الصينية الأصيلة، والتي كان لها تأثيرها الواضح في تاريخ تطور الثقافة الصينية. وقد أهتم حكماء وفلاسفة الصين العظام، وعلى راسهم كونفوشيوس بهذا الجانب المهم من الثقافة الصينية.

من هو حسانين فهمي؟

يذكر أن حصل دكتور حسانين فهمي على العديد من الجزائز، منها جائزة الشباب للترجمة من المركز القومي للترجمة في دورتها الأولى عام 2013 عن ترجمته لرواية نوبل 2012 رواية الذرة الرفيعة الحمراء للصيني مويان.

كما حصل على جائزة الاسهام المتميز في الترجمة وهي أكبر جائزة صينية في مجال الترجمة عن مجمل إنجازه في الترجمة بين الصينية والعربية.

صدر له أكثر من عشرين كتابا في مجال الترجمة من الصينية وإليها ويشرف على سلسلة قراءات صينية التي تصدر عن دار صفصافة للنشر والتي صدر عنها أكثر من ثلاثين كتابا بإشراف ومراجعة د. حسانين فهمي وحصلت أعمالها على جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 ترجمة أفضل كتاب للطفل للمترجمة هبة سمير محمد المطراوي رواية "الصياد" من الصينية إلى العربية.

حصل على العديد من شهادات التقدير والتكريم من مؤسسات وجامعات صينية وعربية لجهوده في مجال تعليم اللغة الصينية والترجمة والدراسات الصينية.

تنوعت ترجماته بين الترجمة في مجال الإبداع الأدبي والعلوم الاجتماعية والإنسانية والترجمة في مجال الفنون.

ساهمت ترجماته في مد جسور التواصل بين الثقافتين الصينية والعربية.

ساهمت ترجماته في إغناء المكتبة العربية بالعديد من الأعمال الصينية المهمة في مختلف فروع المعرفة.

صاحب أول ترجمة لأعمال أديب نوبل الصيني مويان إلى العربية «صدرت ترجمته لرواية "الذرة الرفيعة الحمراء" لمويان بعد شهور قليلة من حصوله على نوبل الآداب 2012، وكان قد أنتهى من ترجمتها وسلمها للناشر قبل أكثر من عام من إعلان فوز مويان بالجائزة».

مؤلف الكتاب هو البروفيسور/ شيه دينغ يوان الأكاديمي الصيني المعروف وأستاذ علوم الأغذية بكلية الزراعة وعلوم الأغذية بجامعة خواجونغ وسط الصين للزراعة، صاحب الكثير من المؤلفات والبحوث في مجال الأطعمة والمشروبات الصينية، خبير من الدرجة الأولى لثقافة الأطعمة والمشروبات الصينية ، خبير بمعمل الأغذية بوزارة التعليم الصينية.