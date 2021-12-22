20.1 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» خلال 2020-2021

تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ برامج تطوير تشمل تأهيل الكوادر في التخصصات النادرة من خلال تنفيذ دورات تأهيلية مركزة ومتخصصة للكوادر فى مجال الذخائر والمفرقعات والأسلحة والمدافع بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية.

خفض الأسعار

وتعمل الوزارة على تطبيق نظام التدبير المركزي للمعدات والخامات ومستلزمات الإنتاج، بغرض الوصول لأقل الأسعار لكافة المطالب حتى نتمكن من خفض أسعار المنتجات مما يجعلها أكثر تنافسية.

تزويد الماكينات وتحديث التكنولوجيا

وتم البدء في تحديث تكنولوجيات وتحوير رخص الإنتاج (البندقية الآلية والمسدس 9 مم) على التوازى مع تحديث المعدات وخطوط الإنتاج وتزويدها بالماكينات CNC.

إيرادات الإنتاج الحربي

أما فيما يتعلق بمؤشرات الأداء فقد تم تحقيق إجمالي إيرادات نشاط بقيمة (20.1) مليار جنيه للعام المالى (2020/2021) مقارنة بـ (15.7) مليار جنيه للعام (2019/2020) بزيادة 28%.

وتشارك وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ "المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة" لتأهيل (1000) شاب من المهندسين على مستوى الجمهورية فى مجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

وتسعى وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ رؤيتها بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة وحريصة في ذات الوقت على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، تم عمل خطة استراتيجية لزيادة المكون المحلي بمنتجاتها سواء العسكرية أو المدنية ووضع خطة للتطوير لتعظيم الاستفادة من الطاقات الغير مستغلة وتوفير المواد الخام في التوقيتات المناسبة مع رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعنصر البشري.

ويعد الهدف الرئيسي للإنتاج الحربى هو تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات، كما تقوم وزارة الإنتاج الحربي بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة.