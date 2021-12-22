سقوط المتهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالمنيا

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بالاشتراك مع آخر في تجميع مدخرات العاملين بالخارج في محافظة المنيا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، يعمل بإحدى الدول، شخص آخر "متواجد بالبلاد" يقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "يعمل بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المتواجد بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الدولة المتواجد بها أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى".

وذلك مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الشخص الآخر "متواجد بالبلاد" بالعملة المحلية - وهو ما يعرف بنظام المقاصة – ومن ثَم يقوم عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم "المتواجد بالبلاد" وضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة شهور طبقاً للفحص المستندى مليون جنيه؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.