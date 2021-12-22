محطات طاقة شمسية و«حياة كريمة»..دور «الإنتاج الحربي» في المشروعات القومية

تسعى وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ رؤيتها بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة وفي إطار حرصها في ذات الوقت على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، تم عمل خطة استراتيجية لزيادة المكون المحلي بمنتجاتها سواء العسكرية أو المدنية ووضع خطة للتطوير لتعظيم الاستفادة من الطاقات الغير مستغلة وتوفير المواد الخام في التوقيتات المناسبة مع رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعنصر البشري.

وتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركات الإنتاج الحربى بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لتحقيق التكامل وزيادة القيمة المضافة وبما يدعم الاقتصاد القومي، وبالتوازى تم فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات العالمية لتوطين بعض الصناعات وزيادة نسبة المكون المحلى بها.

خطوط إنتاج جديدة

ونظراً لتوجه الدولة لإحلال الوقود الأحفوري بمصادر طاقة نظيفة ومتجددة للحفاظ على البيئة لتخفيض الفاتورة الاستيرادية تم إنشاء (3) خطوط إنتاجية جديدة، فتم إقامة شراكة بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) وشركة صناعة وسائل النقل MCV لإنتاج أول أتوبيس مصرى يعمل بالكهرباء "SETIBUS"، كما يتم العمل على تحويل عدد (2262) أتوبيس تتبع هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار، وتم تأسيس شركة (مصرية / إماراتية) مشتركة لتصنيع وإنتاج وتسويق عربة بيك أب مزودة بمحرك متسوبيشى تعمل بألغاز الطبيعى والبنزين بنسبة مكون محلى 60%، ولإنشاء خط جديد لتجميع كاميرات المراقبة يتم التعاون مع شركة "هانوا تكوين" الكورية وقد تم اعتمادها مبدئيا من لجنة الرصد المرئي.

معالجة المخلفات وتحويلها لطاقة كهربائية

ومن أهم المشروعات القومية التي يتم المساهمة في تنفيذها منظومة معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة من خلال تصنيع وإنشاء مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة ويتم تحويل المخلفات إلى سماد عضوى أو وقود بديل بطاقات مختلفة من 15 حتى 40 طن/ساعة، وفيما يتعلق بتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كهربائية فإنه يتم حاليا إتخاذ الإجــراءات اللازمــة لإنشــاء أول مصنع فــى مصــر بطــاقة 1200 طــن/يــوم بطاقــة 23 ميجاوات/ساعة.

بروتوكول تعاون لتحويل المخلفات

وتم إقامة تحالف بين الهيئة القومية للانتاج الحربى وشركتىّ أكواتك وMPS الأمريكيتين لإنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية ومعالجة المياه.

تجميع الالبان

جارى الانتهاء من إنشاء وتطوير (104) مراكز جديدة لتجميع الألبان كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة الزراعة.

منظومة التأمين الصحي

ويتم المساهمة في منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة.

تأهيل الشباب

وتشارك الإنتاج الحربي في تنفيذ "المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة" لتأهيل (1000) شاب من المهندسين على مستوى الجمهورية فى مجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

محطات طاقة شمسية

وتم إنتاج وتركيب محطات طاقة شمسية فى العديد من الوزارات والمؤسسات والجهات بالدولة، ويتم حاليا تنفيذ مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بالعاصمة الإدارية الجديدة بطاقة حوالى 18 ميجاوات.

حياة كريمة

وتم المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" بإجمالي مشروعات (193) مشروع في مجالات تطوير/إنشاء محطات المياه، شبكات الشرب، الصرف الصحي وشبكات الكهرباء والسكن البديل.