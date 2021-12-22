الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي: يجب رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية

السيسى
السيسى

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من المواطنين باستيعاب ثقافة البناء، وأن يقارن الشباب أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة والتي يتم بنائها على الأراضي أملاك الدولة والزراعية.

جاء ذلك تعليقا على استعراض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أبرز المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في مصر. 

وأكد الرئيس السيسي، أنه من المهم رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية. 

ووجه الرئيس حديثه للحكومة والمواطنين، بأن هناك تحديا في الدولة أمام الحكومة، وعلى المواطنين المشاركة في مواجهتها، والاستعداد لما يحدث من تطورات.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

ويعتبر مجمع أسيوط لإنتاج البنزين أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية لصعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، ويهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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