«المغازي» يطالب الصحة بالإعلان عن دراسة جدوى الاستثمار في مكافحة التبغ

طالب الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، بضرورة إعلان وزارة الصحة عن دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مكافحة التبغ في مصر.

جاء ذلك في تصريحات له على هامش إصدار الجمعية تقريرها السنوي بعنوان "مؤشر تدخلات شركات التبغ في مصر لعام 2020"، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة.

وقال المغازي إن هذه الدراسة مهمة وشاركت فيها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد ريسيرش تراينجل، وتم الانتهاء منها وتقديم التقرير إلى وزارة الصحة في مايو الماضي لكنها لم تُنشر حتى الآن لأسباب غير معروفة.

وأوضح أن الحكومة تستجيب في بعض الأمور لجهود مكافحة التدخين، وعلى رأس ذلك الموافقة على حظر تناول الشيشة في المقاهي أثناء جائحة كورونا ولا يزال الأمر مستمرا حتى الآن.

وأشار إلى المطالبة بضرورة أخذ رأي الجمعية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة في بمكافحة التدخين في مشروع قانون الوقاية من أضرار التدخين حتى لا يخرج بالعوار ويؤثر بالسلب على جهود المكافحة.

وتابع: "هذه الأمور تحتاج لنفس طويل وسنواصل جهودنا لمكافحة التدخين في مصر".

وكانت قد أصدرت جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، تقريرها السنوي بعنوان "مؤشر تدخلات شركات التبغ في مصر لعام 2020"، بالتعاون والدعم الفني والمالي من مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر

صدر التقرير عبر تطبيق زووم الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بحضور كل من الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة فاطمة العوا، مستشارة مبادرة مكافحة التبغ، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة دعاء صالح، أستاذ الصحة العامة بكلية طب القاهرة.

وهذا هو التقرير الثالث للجمعية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث يسلط الضوء على مدى قدرة الحكومات على مقاومة التحركات المدمرة لصناعة التبغ، وكيف تتصدى الحكومات لهذا التأثير