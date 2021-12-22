انطلاق مؤتمر «تربية رياضية طنطا» بحضور وزيري الشباب والتعليم العالي

ينطلق مؤتمر كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، العلمي الدولي الرابع تحت عنوان: "الابتكار الاستراتيجي وصناعة الرياضة"، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية، بعد قليل، بحضور العديد من أبرز الشخصيات بمجال التربية الرياضية وعمداء أكثر من كلية داخل وخارج مصر، إلي جانب وزيري الرياضة والتعليم العالي.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وبتنظيم مجلس الكلية الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية ورئيس المؤتمر، والدكتور مجدي وكوك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس المؤتمر ، والدكتور مسعود غرابة المنسق العام للمؤتمر، والدكتور إيهاب البديوي مقرر المؤتمر.

أكد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية ورئيس المؤتمر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، اهتمام الكلية بالبحث العلمي من خلال تطبيق أحدث المستجدات العلمية في المجال الرياضي وتطوير التوجهات البحثية من خلال الابتكار الاستراتيجي وصناعة الرياضة بما يساهم في دعم استراتيجية مصر 2030.

أشار عميد كلية التربية الرياضية إلى حرص الكلية على دعم التوجه نحو تصميم البحوث التطبيقية في المجال الرياضي وتوسيع دائرة المشاركة من أعضاء هيئة التدريس والباحثون من أقسام الكلية والكليات الأخرى.

من جانبه، أوضح نائب رئيس المؤتمر الدكتور مجدي وكوك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يهدف إلى احتضان الابتكارات ودعم التحول الرقمي في صناعة الرياضة، وانتقاء أفضل الممارسات للتنمية المستدامة، وتعزيز استخدام الاستراتيجيات الرياضية الحديثة في المجال الرياضي، وتشجيع استخدام تطبيقات تكنولوجيا الرياضة والذكاء الاصطناعي، واستخدامات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في الرياضة.

وأضاف أن محاور المؤتمر تدور حول الرياضة المدرسية، والتدريب الرياضى، والادارة الرياضية والترويح، بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والباحثين بمختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية.