الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزيرة البيئة تكرم طالبات الجامعة الألمانية لتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق

المؤتمر
المؤتمر

أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية دور الشباب في دعم العمل البيئي، مؤكدة على أن المقترح المقدم من طالبات الجامعة الألمانية لتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق هو نموذج مشرف للتناغم مع الطبيعة ويعكس فهم الشباب لأهمية حماية البيئة والتي تكمن فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والربط بين البيئة و العنصر البشري الممثل فى المجتمع المحلي ما يساهم فى تحقيق التوازن البيئي وخلق نظم بيئية صحية.  

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة البيئة بالتعاون مع مشروع دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر لتكريم طالبات الجامعة الألمانية المشاركات فى تقديم مقترح تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق. 

وأضافت فؤاد أن الشباب هم أمل الغد وأن ما قاموا به هو خطوة مهمة فى مسيرتهم متمنية لهم استكمال الطريق والعمل فى مجالات تدعم العمل البيئى بالمستقبل القريب.  

واستعرضت الدكتورة وفاء نديم استاذ التصميم العمرانى بالجامعة الألمانية مقترح الجامعة لتطوير قرية الغرقانة وكيفية وضع تصور معماري بيئي يتوافق مع الاشتراطات البيئية للمنطقة ويوفر حياة كريمة للسكان المحليين، حيث قامت الطالبات المشاركات بدراسة ميدانية للمنازل والتفاعل مع ثقافتهم ومعايشة السكان المحليين مما أثمر عن وضع مقترح للتطوير ذو طابع بيئي، وقد تميز المقترح بأنه يوفر نموذج للعمارة البيئية التى  تراعى هوية وثقافة السكان المحليين بالمنطقة و التنوع البيولوجى كذلك يتميز بسهولة التنفيذ والصيانة وإعادة التدوير بالإضافة الى كونه عنصر جاذب للسياحة المسئولة، مؤكدة على أن التعاون مع الوزارة لتقديم المقترح ساهم في منح الجامعة وطلابها فرصة للتواصل مع المجتمع وتفعيل دور الشباب كأحد محاور التنمية المستدامة كما أثرى العملية التعليمية وأعطى الشباب فرصة لتقديم مقترحات متنوعة لمتخذي القرار.

كما تضمنت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي حول زيارة طالبات الجامعة لقرية الغرقانة والمقترح المقدم.        

وأعربت وزيرة البيئة عن شكرها وتقديرها للطالبات وقامت بتقديم درع تكريم للأستاذ الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية، وشهادات تقدير للطالبات المشاركين بمقترح مشروع تطوير قرية الغرقانة لما بذلوه من جهد لتقديم مقترح يليق بمحمية طبيعية ويوفر حياة كريمة للسكان المحليين.

وزيرة البيئة ياسمين فؤاد الشباب العمل البيئي الجامعة الألمانية قرية الغرقانة محمية نبق حماية البيئة الموارد الطبيعية

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