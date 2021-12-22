وصول 4 آلاف طن ردّة لموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 856 طن بضائع عامة ومتنوعة، و338 شاحنة، و38 سيارة ملاكي و4000 طن ردة، حيث شملت حركة الصادرات 856 طن بضائع عامة و151 شاحنة و28 ملاكي.

وشملت حركة الواردات 4000 طن ردة قادمة من اليمن و187 شاحنة و10 ملاكي ويتواجد 12 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 102 شاحنة و9 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 85 شاحنة وملاكي.

وتم مغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس بحمولة 109 شاحنة و25 ملاكي والسفينة “KUWANA” فارغة متجهة إلى أبو زنيمة، كما غادر ميناء نويبع السفينة سيناء فقط حيث تم مغادرة 42 شاحنة بحمولة 856 طن.