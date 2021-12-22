عصابة «فرش الحشيش» بالجيزة: «ننقل المخدرات بسيارتين نقل»

أدلى 5 متهمين بالاتجار في مخدر الحشيش، بمنطقة المنيرة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء،

وقال المتهمون أنه تم ضبطهم وبحوزتهم 107 فرش من مخدر الحشيش، وانهم كانوا في طريقهم لترويج المضبوطات بين تجار التجزئة من عملائهم في أنحاء محافظة الجيزة.

وأشاروا إلى أنهم ينقلون المضبوطات بواسطة سيارتين نقل وملاكي، لسهولة التنقل ولقاء عملائهم بعد التواصل معهم هاتفيًا.

وأضافوا أنهم كانوا يستعدون للقاء عملائهم بطريق بشتيل، إلا أنهم فوجئوا برجال المباحث يلقون القبض عليه، وبحوزتهم المواد المخدرة، واعترفوا بحيازة مبلغ مالي من حصيلة الاتجار.



وكشفت تحريات المباحث أن وزن المضبوطات بلغ 11 كيلو من مخدر الحشيش، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق وألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على 5 عاطلين بحوزتهم 107 فرش حشيش في منطقة المنيرة الغربية، قبل تمكنهم من توزيع شحنة المخدرات التي بحوزتهم.



وكشف ضباط المباحث للنيابة العامة بأن معلومات سرية أفادت بحيازة تشكيل عصابي لشحنة من مخدر الحشيش للاتجار بها وترويجها بين عملائهم.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزتهم 107 فرش حشيش، خلال قيادتهم سيارتين نقل وملاكي، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.