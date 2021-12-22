الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بحلوان: «نحلم بالثراء السريع»

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

أدلى المتهمون بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة حلوان، اليوم الأربعاء، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، و قالوا خلال التحقيقات إنهم ارتكبوا الجريمة بالفعل واتفقوا ووزعوا الأدوار فيما بينهم للتنقيب عن الآثار واستخراجها من باطن الأرض بهدف العثور على الكنز والحصول على أموال طائلة تحقق لهم حلم الثراء.

وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة عن  قيام 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بعقار ملك أحدهم الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه وعثر بداخله على حفرة بعمق 15 متر - أدوات الحفر والتنقيب.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق ومصادرة المضبوطات وتكليف الجهات المعنية بردم الحفرة وإعادة الشئ لأصله منعًا لانهيار العقار وإلحاق الضرر بالمواطنين سكان المنطقة.

النيابة العامة عقار الاثار الكنز اعترافات التحقيقات

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وائل لطفي

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