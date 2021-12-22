الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إرشادات مرورية للقيادة في الطقس السيئ وسقوط الأمطار

القيادة اثناء المطر
القيادة اثناء المطر

وضعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عددا من النصائح الهامة لقائدي السيارات، بشأن القيادة وسط حالة الطقس السيئ وتحسبًا لسقوط الأمطار، لتفادي حوادث السيارات أثناء سوء الأحوال الجوية والتي تضمنت التالي:

يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.
استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.
مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى.
مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.
عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.
عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.
زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
كما تهيب الإدارة بقائدي المركبات عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000.

قيادة أمنة سقوط الأمطار الطقس السيء إرشادات مرورية المركبات قائدي السيارات النصائح الهامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

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