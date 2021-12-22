«الزراعة» تكشف عن الأمراض التي تصيب الطماطم وطرق مكافحتها

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين، عن الاأمراض التى تصيب محصول الطماطم وكيفية الوقاية منها.

وقال تقرير لوزارة الزراعة، إن الطماطم تصاب بالبيض الدقيقي، وهو ينتشر طوال العام وتشتد الإصابة به فى الأجواء الدافئة أو الحارة وعند ارتفاع درجات الحرارة في الربيع وتقل الإصابة عند انخفاض الحرارة، كما أن الجو الجاف والري بالتنقيط يساعد على استفحال المرض.

وأضاف إن أعراض المرض هو ظهور بقع خضراء باهتة إلى صفراء لامعة على السطح العلوي للأوراق، كما قد تتكون بقع ميتة على السطح السفلي للورقة، وأحيانا تكون ذات دوائر متركزة كما في اللفحة المبكرة، ومن الممكن أن تتكون طبقة دقيقة خفيفة على البقع من السطح السفلي للورقة وفي الظروف الملائمة لتطور المرض من الممكن أن تتكون كميات كبيرة من الجراثيم الكونيدية وحواملها على سطحي الورقة، والأوراق المصابة بشدة تموت ولكنها نادرا ما تسقط من النبات.

وتابع أن طرق المكافحة تكون بمبيدات البنزيما يدازول بالرش بمبيدات البياض الدقيقى مع تجنب الرش بالمبيد الواحد فى نفس المجموعة أكثر من مرة وتجنب رش الأحماض الأمينية مع المبيدات أو رشها منفردة أوقات الإصابة.

وأوضح أن الطماطم تصاب بالتبقع الستوري، وهو فطر يهاجم الساق والأوراق ما يؤدي إلى تشكل بقع بنية ذات مركز رمادي اللون بينما يكون لون محيطها الخارجي أصفر، وفي حال وصول المرض إلى مراحله النهائية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تساقط الأوراق مما يترك الثمار عرضة لأشعة الشمس.

وأضاف أن عملية المكافحة للمرض هو أن تستخدم المبيدات النحاسية مثل كوسيد وكرانشي بمعدل 250 جم، لكل 100 لتر ماء كل 10 أيام، كما تستخدم بيكربونات البوتاسيوم التي ثبت كفاءتها فى المكافحة بمعدل 200 جم / 100 لتر ماء كل 15 يوم بالتبادل مع أحد المبيدات السابقة.

وأكد التقرير أن الطماطم تصاب بالعفن الرمادي وهو يوجد على بقايا نباتات الطماطم المصابة في التربة والذي ينتقل بواسطة الهواء والنباتات المصابة إلى النباتات السليمة ومن خلال أيدي العمالة.

وقال إنه تتم مكافحته من خلال خفض الرطوبة قدر الإمكان بعدم زيادة كميات الري عن اللازم، واستخدام المبيدات الفطرية التي تحتوي على المواد الفعالة ازوكسي ستروبين - داكونيل - برافو بمعدل 500 سم للفدان كل من 7-14 يوما، حسب توفر الظروف المناسبة أو وجود الإصابة، كما تتم من خلال استخدام المبيدات الناحسية مثل كوسيد وكرانشي بمعدل 250 جم لكل 100 لتر ماء كل 10 أيام.

وأوضح التقرير أن الطماطم تصاب بالتبقع البكتيريا وهو بقع صغيرة كرأس الدبوس لونها داكن جدا على كل أجزاء النبات وتكون متخللة للون الأصفر ولا تتكون هالات للبقع وتكون البقع ذات مظهر مائي

وأضاف أن الأعراض تشمل في حالة وجود رطوبة حرة أو عالية وفي الظروف الملائمة يمكن أن تتجمع البقع وتكون منطقة كالخط أو شريط على الأفرع أو الأعناق أو على الأوراق وقد تؤدي إلى حرق الأوراق وتكون لفحة لها فيظهر النبات بالشكل المحروق ويصبح النبات وكأنه مكوم فوق بعضه بسبب التهدل الشديد للأفرع والأوراق.

وأضاف أن المكافحة في التبقع البكتيريا هو أن يتم باستخدام أحد مركبات النحاس التالي بمعدل 3- 5 جم للتر.