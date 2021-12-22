الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تكشف عن الأمراض التي تصيب الطماطم وطرق مكافحتها

الطماطم
الطماطم

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين، عن الاأمراض التى تصيب محصول الطماطم وكيفية الوقاية منها. 

وقال تقرير لوزارة الزراعة، إن الطماطم تصاب بالبيض الدقيقي، وهو ينتشر طوال العام وتشتد الإصابة به فى الأجواء الدافئة أو الحارة وعند ارتفاع درجات الحرارة في الربيع وتقل الإصابة عند انخفاض الحرارة، كما أن الجو الجاف والري بالتنقيط يساعد على استفحال المرض.

وأضاف إن أعراض المرض هو ظهور بقع خضراء باهتة إلى صفراء لامعة على السطح العلوي للأوراق، كما قد تتكون بقع ميتة على السطح السفلي للورقة، وأحيانا تكون ذات دوائر متركزة كما في اللفحة المبكرة، ومن الممكن أن تتكون طبقة دقيقة خفيفة على البقع من السطح السفلي للورقة وفي الظروف الملائمة لتطور المرض من الممكن أن تتكون كميات كبيرة من الجراثيم الكونيدية وحواملها على سطحي الورقة، والأوراق المصابة بشدة تموت ولكنها نادرا ما تسقط من النبات.

وتابع أن طرق المكافحة تكون بمبيدات البنزيما يدازول بالرش بمبيدات البياض الدقيقى مع تجنب الرش بالمبيد الواحد فى نفس المجموعة أكثر من مرة وتجنب رش الأحماض الأمينية مع المبيدات أو رشها منفردة أوقات الإصابة.

وأوضح أن الطماطم  تصاب بالتبقع الستوري، وهو فطر يهاجم الساق والأوراق ما يؤدي إلى تشكل بقع بنية ذات مركز رمادي اللون بينما يكون لون محيطها الخارجي أصفر، وفي حال وصول المرض إلى مراحله النهائية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تساقط الأوراق مما يترك الثمار عرضة لأشعة الشمس.

وأضاف أن عملية المكافحة للمرض هو أن تستخدم المبيدات النحاسية مثل كوسيد وكرانشي بمعدل 250 جم، لكل 100 لتر ماء كل 10 أيام، كما تستخدم بيكربونات البوتاسيوم التي ثبت كفاءتها فى المكافحة بمعدل 200 جم / 100 لتر ماء كل 15 يوم بالتبادل مع أحد المبيدات السابقة.

وأكد التقرير أن الطماطم تصاب بالعفن الرمادي وهو يوجد على بقايا نباتات الطماطم المصابة في التربة والذي ينتقل بواسطة الهواء والنباتات المصابة إلى النباتات السليمة ومن خلال أيدي العمالة.

وقال إنه تتم مكافحته من خلال خفض الرطوبة قدر الإمكان بعدم زيادة كميات الري عن اللازم، واستخدام المبيدات الفطرية التي تحتوي على المواد الفعالة ازوكسي ستروبين - داكونيل - برافو بمعدل 500 سم للفدان كل من 7-14 يوما، حسب توفر الظروف المناسبة أو وجود الإصابة، كما تتم من خلال استخدام المبيدات الناحسية مثل كوسيد وكرانشي بمعدل 250 جم لكل 100 لتر ماء كل 10 أيام.

وأوضح التقرير أن الطماطم تصاب بالتبقع البكتيريا وهو بقع صغيرة كرأس الدبوس لونها داكن جدا على كل أجزاء النبات وتكون متخللة للون الأصفر ولا تتكون هالات للبقع وتكون البقع ذات مظهر مائي

وأضاف أن الأعراض تشمل في حالة وجود رطوبة حرة أو عالية وفي الظروف الملائمة يمكن أن تتجمع البقع وتكون منطقة كالخط أو شريط على الأفرع أو الأعناق أو على الأوراق وقد تؤدي إلى حرق الأوراق وتكون لفحة لها فيظهر النبات بالشكل المحروق ويصبح النبات وكأنه مكوم فوق بعضه بسبب التهدل الشديد للأفرع والأوراق.

وأضاف أن المكافحة في التبقع البكتيريا هو أن يتم باستخدام أحد مركبات النحاس التالي بمعدل 3- 5 جم للتر.

الزراعة تكشف الأمراض التى تصيب الطماطم وطرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

«تطوير التعليم بالوزراء» يكشف حقيقة المعلومات المتداولة بشأن مجمع الأميرية

حبس المتهم بإنشاء كيان وهمي لتسفير المواطنين للخارج

«الصحة النفسية»: دورة تدريبية لمقدمى خدمات الرعاية الصحية بالأقصر

أجواء مشمسة مع استمرار هطول الأمطار.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

«مياه أسيوط» تطلق مبادرة لتنظيف خزانات المياه الأهلية

6 خطوات حوّلت سارة بلاكلى إلى أصغر مليارديرة فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما

مسؤول فلسطيني يحذر من تحويل بؤرة استيطانية مخلاة إلى معسكر لجيش الاحتلال

تلقى جرعتي لقاح.. إعلان أول حالة وفاة بـ«أوميكرون» فى إسرائيل