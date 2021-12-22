«CNN»: رفض الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار يزيد من حدة الصراع

قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن رفض الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار الذي أعلنته جبهة تحرير تيجراي بعد انسحاب قواتها من عدد من المناطق، يزيد من حدة الصراع.

حيث رفضت الحكومة الإثيوبية الدعوات لوقف إطلاق النار من مقاتلي تيجراي في شمال البلاد.

وكان زعيم منطقة تيجراي الشمالية الإثيوبية قد أعلن يوم الأحد الماضي، انسحاب قواته من المناطق المجاورة في البلاد، في خطوة عززت الآمال في وقف إطلاق النار بعد 13 شهرًا من الحرب.

في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤرخة يوم الأحد واطلعت عليها شبكة “سي إن إن” يوم الإثنين الماضي.

قال دبرصيون جبر ميكائيل، زعيم منطقة تيجراي ، إنه "أمر تلك الوحدات التي تقع خارج حدود تيجراي، الانسحاب الى حدود تيجراي على الفور".

وتابع: اتخذنا قرارنا استجابة للدعوات الدولية من قبل المجتمع الدولى لوقف إطلاق النار وتابع: وقف إطلاق النار سيكون خطوة لإحلال السلام .

يأتي هذا في الوقت الذي نفى فيه رئيس الوزراء الإثيوبي، تعرض المدنيين للأذى أو انضمام جنودًا من إريتريا إلى القتال، لكن تقارير من مراقبين دوليين وجماعات حقوق الإنسان و"سي إن إن" كشفت عن فظائع متعددة.