الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جمهورية ياقوتيا تعلن انخفاض درجة الحرارة 55 تحت الصفر فى الشرق الأقصى الروسى

ياقوتيا
ياقوتيا

قالت إدارة الأحوال الجوية والرصد البيئي في جمهورية ياقوتيا، في الشرق الأقصى الروسي، إن درجة حرارة الجو بالقرب من قرية أويمياكون، هبطت إلى 55 درجة تحت الصفر.

 

وذكرت الإدارة، أن درجات حرارة الجو انخفضت إلى أقل من -50 درجة مئوية في 16 مركزا سكنيا بالجمهورية.

 

ووفقا لقياسات الأرصاد الجوية، كانت درجة حرارة الهواء يوم الأربعاء، في 33 نقطة مراقبة، أقل من ناقص 45 درجة مئوية، وأقل من 50 درجة تحت الصفر في 16 مركزا سكنيا في ياقوتيا.

 

وأضافت الإدارة: "تم تسجيل ناقص 55 درجة مئوية تحت الصفر في قطب البرد في نقطة المراقبة نيرا في أويمياكون بياقوتيا".

 

وفي عاصمة الجمهورية، مدينة ياكوتسك، وفقًا لتوقعات الطقس بلغت درجة حرارة الجو مع حلول الساعة 06:00، ناقص 48 مئوية مع تساقط ثلوج خفيف وضباب.

 

وقالت إدارة المدينة، إنه بسبب هذه البرودة تم في المدارس الانتقال إلى التدريس عن بعد، من الصف الأول إلى الثامن.

روسي الشرق الأقصى قصي الشرق الشر الروس روس الأقصي درجة الشرق الأقصى الروسي البرد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم على طبيب وآخرين بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية

مشروعات النقل بالصعيد.. شرايين للحياة على ضفتي النيل

«الري» تكشف معدلات تأهيل وتبطين الترع المتعبة في 20 محافظة

لمواجهة المخالفات.. إزالة 69 تعديًا على المجاري المائية والرياحات بالمحافظات

حراس المال الشعبي.. التصدي لجرائم النصب والاحتيال وغسيل الأموال

«البحوث الفلكية» يحذر المصريين: سنشهد شتاءً صعبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطيني يحذر من تحويل بؤرة استيطانية مخلاة إلى معسكر لجيش الاحتلال

تلقى جرعتي لقاح.. إعلان أول حالة وفاة بـ«أوميكرون» فى إسرائيل

لقاءات مكثفة.. ماذا يفعل مستشار الأمن القومى الأمريكى فى إسرائيل؟