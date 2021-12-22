الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

ألمانيا تسجل 45659 إصابة جديدة بكورونا

ألمانيا
ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و878709 بعد تسجيل 45659 إصابة جديدة.
 

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 109324 بعد تسجيل 510 وفيات جديدة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن أن لقاحات بيونتيك المضادة لكورونا التي يمكن توريدها في الفترة الحالية أقل مما يطلبه الأطباء.


وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتليفزيون الألماني، قال لاوترباخ: "يمكنننا توريد 2 .1 مليون جرعة من بيونتيك لكل ألمانيا في الأسبوع المقبل و800 ألف جرعة في الأسبوع التالي له، و2 .1 مليون جرعة بعد ذلك".


وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هذه الكميات: "أقل بكثير مما يطلبه الأطباء كل أسبوع".


وتابع لاوترباخ أن هذه احتياطات وأنهم يعطون كل الجرعات لأن حملة التطعيم يجب أن تسير بشكل جيد بقدر المستطاع.


كان لاوترباخ أعلن  في وقت سابق، عن وجود "نقص في اللقاحات" للربع الأول من العام المقبل، وفي رد فعل من الحكومة تقرر اليوم شراء أكثر من 90 مليون جرعة لقاح إضافية من لقاح بيونتيك.


من جانبه، انتقد التحالف المسيحي لاوترباخ قائلا إنه يشعل "النار" ليلعب بعد ذلك دور رجل الإطفاء.


وفيما يتعلق بالثلاثة ملايين جرعة من لقاح بيونتيك المخصصة للأسابيع الثلاثة المقبلة، قال لاوترباخ إنه قسم الكمية المتاحة على أساس فكرة أن التطعيمات ستكون كثيرة في الأسبوع المقبل ثم ستقل في أسبوع عيد الميلاد ثم ستعاود الزيادة في الأسبوع التالي عليه "وببساطة ليس هناك أكثر من ذلك، ونحن لا نستطيع أن نخدم الأطباء الذين يطلبون المزيد الآن".

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