الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسبانيا تسجل رقمًا قياسيًا لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

إسبانيا
إسبانيا

سجلت إسبانيا رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث أعلنت تسجيل ما يقرب من 50 ألف حالة.
 

وذكرت وزارة الصحة في مدريد أنه تم تسجيل 94 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا أيضا.
 

وقالت صحيفة الباييس اليومية إن المتحور الجديد "أوميكرون" يمثل بالفعل 80% من جميع الإصابات الجديدة في مدريد.
 

وتجاوز الرقم القياسي الجديد الذي بلغ 49 ألفا و823 حالة يوميا الارتفاع اليومي السابق الذي بلغ 44 ألفا و357 حالة في يناير.
 

والفرق الكبير الآن مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام تقريبا هو أن أكثر من 80% من الأشخاص في إسبانيا تلقوا إما جرعة أو اثنتين من لقاح جونسون آند جونسون.
 

ومعظم المصابين الآن لا تظهر عليهم أي أعراض أو أعراض خفيفة فقط. ومعظم مناطق الحكم الذاتي الإسبانية والحكومة المركزية في تشديد إجراءات مكافحة الفيروس بشكل كبير.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وعلى صعيد آخر، تتجه كوريا الجنوبية إلى وضع مزيد من الدول تحت قائمة حظر الدخول إلى البلاد إذا استمرت الوتيرة الحالية لتفشي سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

وقال السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي، بارك سو- هيون- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إنه نظرًا إلى الوتيرة الحالية لتفشي سلالة أوميكرون، نتوقع أن يزداد عدد الدول المدرجة على قائمة حظر الدخول، ونحن نستمع إلى آراء الخبراء ونحاول إيجاد توازن.

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