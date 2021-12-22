واشنطن تتهم موسكو بخرق قواعد منظمة التجارة العالمية

اعتبر مكتب الممثل التجاري الأمريكي كاثرين تاي، أن استغناء روسيا الممنهج عن الواردات وتحولها لتطوير الصناعات والمنتجات والخدمات المحلية، يعد خروجا عن قواعد منظمة التجارة العالمية.

وجاء في بيان المكتب المذكور: "يرسم التقرير صورة لخروج روسيا المستمر عن المبادئ التأسيسية لمنظمة التجارة العالمية، كالممارسات غير التمييزية والمزيد من التجارة المفتوحة وإمكانية التنبؤ والشفافية والمنافسة العادلة، في انتهاك لقواعد ومعايير منظمة التجارة العالمية، ما يضع العمال ورجال الأعمال الأمريكيين في بيئة مجحفة اقتصاديا، ويجعل المنافسة العادلة أمرا مستحيلا".

وحذر البيان من أن "مكتب الممثل التجاري سيواصل العمل مع الشركاء المماثلين له في التفكير واستخدام أدوات منظمة التجارة العالمية لمساءلة روسيا على سلوكها في النظام التجاري متعدد الأطراف".

وتتعلق الادعاءات الرئيسية للولايات المتحدة بحقيقة أن "روسيا في رأيهم، تمارس تفضيل السلع والخدمات من إنتاجها، وماضية في الاستغناء الممنهج عن الواردات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتحافظ على قيود الاستيراد في الزراعة ما يوسع سيطرة الدولة على الاقتصاد ويشدد القيود التجارية" الروسية.