مناقشة رواية «الحالة آزو» بالحرية للإبداع فى الإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، ندوة لمناقشة رواية "الحالة آزو" للكاتبة دكتورة نهي بلال، ويناقش الرواية الناقد الدكتور مدحت عيسي، ويدير اللقاء الكاتب رشاد بلال، بقاعة توفيق الحكيم التابعة للمركز.

ورواية "الحالة آزو"، هي الرواية الثانية للكاتبة نهي بلال، حيث سبق وصدرت أولي تجاربها السردية و رواية "قطارها المسافر إلى الشمال".

ورواية "الحالة آزو"، رواية تؤرخ للحياة الاجتماعية منذ أواخر السبعينات وحتى قيام ثورة يناير، رواية تعزف سيمفونية سلام على أرواح الشهداء الذين بذلوا أرواحهم كي نحيا في حرية وكرامة.

ومن أجواء رواية "الحالة آزو"، للكاتبة نهي بلال، نقرأ: "ثم كان سطر وحيد بالإنجليزية، هو الذي جاء مؤطرا، كتب بخط عريض أسود حالك كظلام الدنيا من حولي بعد أن قرأته، كانت هذه الجملة كفيلة بقتله، فماذا سأقول له الآن؟ لم أشأ أن أرفع رأسي عن الورقة حتي أوحي إليه أنني مازلت أقرأ وأتمعن، لكن فيم أقرأ وفيم سأتمعن، وهو سطر وحيد كتب فيها؟.

هاتفت نفسي: حتي لو كان لا يقرأ الإنجليزية، فلن يخفي حتى على جاهل، كيف لا أستطيع أن أترجم بضع كلمات إلا أن يظن أني غير خبيرة أو غير متمكنة في عملي.