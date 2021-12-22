بعد تعيينه باتحاد الصناعات.. الوزير السابق يكشف أجندة الاتحاد فى الفترة المقبلة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، قرارًا بشان تعيين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بالتعيين.

وحصلت “الدستور” على نسخة من القرار الذي شمل تعيين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ومستشار رئيس الوزراء للتحول الرقمي المهندس هاني محمود.

وقال محمود، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الدورة الجديدة باتحاد الصناعات المصرية يجب أن تركز على أن يكون للاتحاد دور في تطوير الصناعات المصرية وزيادة الصادرات لأنها - بجانب السياحة - هي العامل الرئيسي في تحقيق نهضة اقتصادية لمصر.