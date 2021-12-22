الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الرئيس الأمريكى: التطعيم ضد كورونا قد يكون خيارا بين «الحياة أو الموت»

الرئيس الأمريكى
الرئيس الأمريكى

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسر إلى تطعيم أطفالهم على الفور، مشيرًا إلى أنه من الضروري أيضًا مواصلة الناس ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة والخاصة.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" الفرنسية، وصف بايدن مسألة التطعيم بأنها قد تكون خيارًا ما بين "الحياة أو الموت"، مشددًا على أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا تقل احتمالات إصابتهم بالفيروس كثيرًا وأن غير الملقحين مسئولون عن اختياراتهم.

 

وأوضح بايدن، أنه سيتم تسهيل إجراءات إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الحكومة الأمريكية ستوفر إمكانية إجراء هذه الفحوصات في المنازل.


وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المتطلبات التي وضعتها إدارته بالنسبة للشركات التي لديها أكثر من 100 موظف، وتتضمن أن يكون الموظف قد تلقى اللقاح أو يقدم اختبارًا سلبيًا لكورونا أسبوعيًا، تستهدف الحفاظ على سلامة الموظفين والتي بدورها تساهم في الإبقاء على الشركات تعمل.


وأوضح أن إدارته لم تضع هذه المتطلبات بغرض التدخل أو السيطرة على حياة الناس، ولكن لحمايتها، مضيفًا أن 400 ألف مواطن أمريكي ماتوا بسبب فيروس كورونا خلال العام الجاري، وجميعهم تقريبًا كانوا غير ملقحين.


وفيما يتعلق بالمدارس، أكد بايدن ضرورة الإبقاء على المدارس مفتوحة للطلاب، قائلًا: "نعلم كيف نحافظ على سلامة أطفالنا في المدارس.. معدلات السلامة سترتفع كثيرًا إذا ما تلقى كل البالغين في هذه المدارس اللقاحات المضادة لكورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية".


وأعرب بايدن عن شكره للمواطنين الأمريكيين على شجاعتهم وتضحياتهم خلال العامين الماضيين، مضيفًا "عبر تاريخنا أُختبرنا كأفراد وكأمة، لقد تحملنا كل ذلك لأننا دائمًا ما نتذكر أننا أكبر من أي تحدي، يمكننا فعل هذا معًا أؤكد لكم هذا".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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