أسعار الفاكهة والخضروات بالمعرض اللوجستى بمطروح

كلف حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، بتعيين مفتش تمويني مقيم بالمعارض اللوجستية التي تقوم بطرح الخضار والفاكهة بتخفيضات تصل إلى نسبة 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية لمتابعة الأسعار والالتزام بالتخفيضات التي يتم الإعلان عنها أسبوعيًا بالمعرض طبقًا لتوجيهات محافظ مطروح بتوفير السلع بأسعار مخفضة والعمل على تعميمها في مراكز المحافظة بعد نجاحها وزيادة الإقبال عليها من جانب المستهلكين باعتبارها تجربة رائدة في المحافظة لرفع العبىء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم تاجير المعرض الواحد بأجر رمزي بقيمة 10 الآف جنيه شهريًا، وهي قيمة نسبية في هذه الأماكن التي يقبل عليها المواطنين لشراء هذه السلع.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن مفتشي التموين المقيم في المعرضين اللوجستين للخضار والفاكهة يتابعون يوميًا الأسعار وحجم التخفيضات المعروضة وعدم الزيادة عن الأسعار المعلنة، لافتًا إلى أنه سيتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك من أجل العمل على ضبط الأسعار بالأسواق.

وأوضح أنه من مصلحة التاجر في المعرض أن يتم الطرح بأسعار مخفضة؛ لأن نسبة الهالك في الخضار والفاكهة15%، وهي السلعة الوحيدة التي لا يتم تخزينها، وإلا ستتعرض إلي التلف وتحقق خسائر لأصحابها.

وأكد كيل وزارة التموين بمطروح، أنه يتم طرح ما بين 10 أطنان إلى 15 طنًا من الخضار والفاكهة من خلال المعرض اللوجستي بأسعار مخفضة، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن أسعار المعرض اللوجستي تشمل طرح سلعة الطماطم بـ 3 جنيهات للكيلو، والكوسة بسعر 6 جنيهات، والبصل بـ5جنيهات، والفلفل الرومي بـ5جنيهات، والفاصوليا بـ9جنيهات، ووالبطاطس بـ4جنيهات ونصف، والليمون بـ5جنيهات، والرمان بـ5جنيهات، والموز بـ10جنيهات للكيلو.