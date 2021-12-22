الخارجية الفلسطينية: نتحرك على كافة المستويات لمواجهة إجراءات الاحتلال

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، أن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي اعتمد وبالإجماع مشروع قرار تقدمت به فلسطين بعنوان إسلام أباد بشأن فلسطين ومدينة القدس، ما يؤكد على أن الدول الإسلامية لا تزال تعتبر القضية الفلسطينية القضية المركزية لكل الدول الأعضاء في المنظمة.

وأكد المالكي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين اليوم الثلاثاء، أن هناك متابعة دقيقة لكافة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم على المستويات والمحافل كافة، خاصة بعد الإعلان عن تعليمات جديدة لجنود الاحتلال لإطلاق النار على الشبان، حيث تم إدانة ذلك وإصدار تعليمات لكافة سفراء دولة فلسطين بالخارج لإثارة الموضوع والمطالبة بمواقف واضحة علنية تدين هذه السياسات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضح المالكي أنه تم التحرك بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واليونسكو وغيرها من المنظمات الأممية للتحرك وتحمل مسؤولياتهم حيال الموضوع، إلى جانب التباحث مع سفيرة دولة فلسطين المعتمدة لدى الجنائية الدولية لرفع تقرير بالخصوص ومطالبتها باتخاذ خطوات عملية وسريعة.

وفى وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن هناك تبادلا علنيا وفاضحا للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني وضم الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن ذلك يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية وتعليماتها الجديدة، التي تسهل على الجنود إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين دون أن يشكلوا أي خطر عليهم ، مشيرة إلى أن آخر اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وقعت في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، "والاعتداءات المتكررة على أهلنا في حي الشيخ جراح ومحاولة الاستيلاء على أرضهم ومنازلهم".

ونددت الوزارة بإخطار سلطات الاحتلال لعائلة مقدسية في حي الشيخ جراح بإخلاء أرضها ومنازلها بهدف الاستيلاء عليها والاعتداء على قرية اللبن الشرقية، وهدم منزل قيد الإنشاء في بلدة نحالين غرب بيت لحم وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين المدنيين في المزرعة الغربية وعانين.