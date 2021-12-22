«تموين الإسكندرية»: وفرة فى أسطوانات البوتاجاز نتيجة زيادة توصيل الغاز بنسبة 80%

أكد المهندس محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أنه لا توجد أي أزمة في توفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين سواء الاستخدامات المنزلية أو التجارية، وأن هناك وفرة في الأسطوانات خلال الموسم الشتوي الحالي.

وأرجع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، الأسباب الحقيقية وراء وفرة أسطوانات البوتاجاز إلى زيادة التوسع في توصيل شبكة توصيل الغاز الطبيعي بنسبه 80%، بهدف الاستخدامات المنزليه وتوصيلها إلى المحال التجارية والمخابز البلدية.

وأوضح أنه يتم توزيع أسطوانات البوتاجاز من أمام المستودعات بسعر 70 جنيهًا للأسطوانة الصغيرة، وسعر 140 جنيهًا للأسطوانة الكبيرة، مؤكدًا أنه يتم المرور على مستودعات البوتاجاز التابعة للقطاع الخاص ومصانع التعبئة للتأكد من تعبئة الأسطوانات بالأوزان المطلوبة، وكذلك التأكد من توزيع الأسطوانات من أمام المستودعات بالأسعار الرسمية.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه في حال وجود مخالفات تموينية يتم تحرير محاضر ورفعها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.