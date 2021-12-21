وزيرة الصناعة تحدد موعد ترشيح رئيس اتحاد الصناعات

كشف قرار صادر عن وزيرة التجارة والصناعة بشأن المعنيين في الدورة الجديدة، تحديد موعد ترشيح منصب الرئيس اتحاد الصناعات المصرية.



ونصت المادة الثانية من القرار الذي أصدرته الوزارة، وحصلت «الدستور» على نسخة منه على أن يمكن عقد مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية الجديد في موعد أقصاه يوم الاثنين 27 ديسمبر لترشيح 3 أعضاء لمنصب رئيس مجلس إدارة و6 أعضاء لمنصب الوكيلين ويكون الترشيح بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المنتخبين والمعينين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.

ووفق قانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد رقم 70 لسنة 2019، تقسم الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى 3 فئات وهي منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتحصل كل فئة على 4 مقاعد بمجلس إدارة كل غرفة صناعية، فيما يعين 3 أعضاء من قبل الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة.