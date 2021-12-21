الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يرصد 5 ملايين دولار أمريكى للسلطة الفلسطينية

مجلس الوزراء العراقي
مجلس الوزراء العراقي

رصد مجلس الوزراء العراقي​ 5 ملايين دولار أمريكي للسلطة الفلسطينية، دعمًا للشعب الفلسطيني.

ووفقًا لقرارات المجلس أمس الإثنين، فإنه خصص مبلغ 7.5 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 5 ملايين دولار أمريكي للوقود والحاجات الإنسانية والصحية للسلطة الفلسطينية.

وجاءت المساعدة دعمًا للشعب الفلسطيني، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2021.

وأشار المجلس إلى أن تلك المنحة سوف يتم دفعها من خلال وزارة الخارجية، وفقًا لقرارات المجلس.

وأمس الإثنين، رحب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بمساهمة إضافية بقيمة 1.5 مليون يورو (1.7 مليون دولار أمريكي) من حكومة فنلندا إلى برنامجها الرئيسي، برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة، في بيان اليوم الإثنين، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية، أن هذا الدعم المهم سيعزز الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار في المحافظات الخمس المحررة من تنظيم داعش، مبينًا أنه منذ عام 2015 قدم برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة الدعم إلى 3000 مشروع، مضيفًا أنه بهذا الدعم تمت استعادة الخدمات الأساسية، وتم دعم سبل العيش، وكذلك بناء القدرات البلدية وتعزيز التماسك في المناطق المحررة من داعش.

وأضاف البيان أن مساهمة حكومة فنلندا تأتي في وقت مهم في تعافي العراق من سنوات الصراع، حيث تتطلع البلاد إلى حماية مكاسب الاستقرار التي تحققت بشق الأنفس ومنع عودة ظهور داعش.

من جانبه، قال وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية الفنلندية، فيل سكيناري، إن بلاده تدعم البرنامج منذ عام 2016 ونحن فخورون بتجديد التزامنا، مضيفًا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حقق وشركاؤه العديد من النتائج الملموسة خلال هذه السنوات، لكن العراق لا يزال يواجه العديد من التحديات. وتعد فنلندا شريكًا طويل الأمد، ودعمها موجه نحو الحلول من أجل العراق.

مجلس الوزراء العراقي فلسطين الشعب الفلسطيني الحاجات الإنسانية الصحة الفلسطينية

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