خلال يناير.. التموين تتسلم ثامن المراكز التموينية المتطورة في الإسكندرية

تتسلم وزارة التموين والتجارة الداخلية، المركز التمويني المتطور بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، الشهر المقبل، بعد الانتهاء من تجهيزه لتقديم خدمات البطاقات الذكية في تلك المنطقة والمناطق المجاورة.

وقال المهندس محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه سيتم الانتهاء من تجهيز مركز تموين منطقة سموحة بعد تجهيزه والانتهاء من التشطيبات النهائية ومده بأجهزة الكمبيوتر والنت فائق السرعة.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أن المركز التمويني المتطور يقوم بتقديم خدمات البطاقات الذكيه من استخراج البطاقات الذكية الجديدة والفصل الاجتماعي والبطاقات التالفة وبدل فاقد والبطاقات المتوقفة وتسليم البطاقات إلى أصحابها من خلال تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة الذكية على أن يتم إرسال الرقم السري في رسالة إلى صاحب البطاقة من خلال الهاتف المحمول.

وتابع أنه بعد تسليم المركز التمويني بسموحة يرتفع إجمالي المراكز التموينية التى تتسلمها الوزارة إلى 8 مراكز، ويحظر على التجار التموينيين أو مشروع جمعيتي أو اصحاب المخابز أو اصحاب الأنشطة التموينية التعامل مع المواطنين فى تلك المنطقة.