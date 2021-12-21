بعد الاهتمام بالصعيد.. الباز: السيسى رئيس لكل المصريين ويهتم بالجميع

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إننا نعيش أسبوع الصعيد بداية من غدٍ، مشيرًا إلى أنه بدءًا من غدٍ الأربعاء سيتم افتتاح عدد كبير من المشروعات في الصعيد.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته "فيسبوك": "الدولة لم تكن تراعي عددًا كبيرًا من محافظات الجنوب، ولا تتجه لها، لدرجة أن عددًا من محافظات الصعيد كانت تصنف الأكثر فقرًا، ومحافظات الصعيد كانت طاردة لناسها وسكانها ومفيش حاجة تجذب الناس هناك، وكان طبيعي تطلع جماعات متطرفة في الصعيد، حتى أن اغتيال الرئيس السادات كان مشتركًا فيه تنظيم الجهاد في بحري والجماعة الإسلامية في الصعيد".

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