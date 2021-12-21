الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الدستور» تنشر أسماء المعينين الجدد في اتحاد الصناعات

نيفين جامع
نيفين جامع

حصلت «الدستور» على نسخة من قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن التعينات الخاصة بالغرف الصناعية ومجلس إدارة الاتحاد.

وانتهى اتحاد الصناعات المصرية من انتخابات اتحاد الصناعات المصرية وسط جموع المصنعين لدورة جديدة وفق القانون الجديد تستمر لمدة ٤ سنوات.

ووفق قانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد رقم 70 لسنة 2019، تقسم الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى 3 فئات وهي منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتحصل كل فئة على 4 مقاعد بمجلس إدارة كل غرفة صناعية، فيما يعين 3 أعضاء من قبل الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة.

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المعينين الصناعات المصرية التجارة والصناعة التعينات

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