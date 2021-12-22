حراس المال الشعبي.. التصدي لجرائم النصب والاحتيال وغسيل الأموال

تبذل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهود مشهودة لحفظ الأمن والاستقرار وتتولى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودًا كبيرة للتصدي للصوص المال العام ومرتكبي الجرائم التي تستهدف الاستحواذ على أموال المواطنين بأساليب النصب والاحتيال، وكذلك مواجهة شبكات الاتجار في النقد الأجنبي والتصدي لعمليات غسيل الأموال الناجمة عن تجارة المخدرات.

وقد حققت وزارة الداخلية نجاحات كبيرة في مواجهة هذه الجرائم، بل ونجحت في الحد، مما كان له عظيم الأثر على الاقتصاد الوطني المصري.

2 مليون جنيه في سوهاج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كل من أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول"– والده "بالمعاش"، مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج.بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول " يعمل بإحدى الدول"

وإرسالها لوالده "متواجد بالبلاد" بموجب حوالات بنكية على حسابه البنكى ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم الثانى "المتواجد بالبلاد"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول" على النحو المشار إليه.. كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت (2) مليون جنيه.

غسيل أموال بـ 22 مليون جنيه في سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلاً عصابياً ضم (3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (22 مليون جنيه).

ضبط عصابة للاحتيال على البنوك في سوهاج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بالتقدم لمسئولى أحد البنوك طالباً الحصول على قرض شخصي وقيامه بتقديم كشف حساب بنكي مزور باسمه منسوب صدوره لبنك آخر "على خلاف الحقيقة" بهدف إظهار ملاءته المالية وإيهام مسئولي البنك المشار إليه بمقدرته المالية وإدخال الغش والتدليس عليهم للحصول على ذلك القرض بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه قام باصطناع كشف الحساب المزور باستخدام برنامج الحذف والتعديل والإضافة "الفوتوشوب" وطباعته من خلال تردده على إحدى مقاهى الإنترنت بمنطقة سكنه.

صاحب ورشة يتسبب في خسارة الدولة لـ 3 ملايين جنيه

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قيام (صاحب ورشة حدادة – كائنة بدائرة مركز شرطة سمالوط) بالإتجار فى المهمات الكهربائية الخاصة بالجهات الحكومية، وتصنيع الأبراج الكهربائية "بدون ترخيص" وغير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهات المختصة وبيعها للمواطنين، مما يؤدي للإضرار بالمال العام والاقتصاد القومي للبلاد وزيادة نسبة الفاقد في الطاقة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم إستهداف ورشة الحدادة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم "مالك الورشة" وبحوزته ( مبلغ مالي - كمية من المهمات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة).. كما أفاد تقرير الجهات المختصة بأن المنشأة غير مرخص لها مزاولة نشاط تصنيع وبيع الأبراج الهيكلية المضبوطة وأنها غير مطابقة للمواصفات ومصنعة بطريقة بدائية، وكذا أن تلك المهمات عند تركيبها بالشبكة الكهربائية تؤدي إلى فقد الطاقة بنسبة تصل إلى 50% نظراً لبيعها للمواطنين بطريقة غير شرعية وعدم مطابقتها للمواصفات.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليهوأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات البيع، وتقدر قيمة كافة المضبوطات بما يعادل نحو (ثلاثة مليون جنيه).

14 مليون في المنيا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا)بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من الخارج، والتى تمثل قيمة تصدير منتجات من مزارعه ومزارع أشخاص آخرين، حيث تم تحويل قيمة تلك البضائع على حسابه البنكى بالعملة الأجنبية ، وعقب ذلك يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة من فــارق سعــر العملة، وتسليم التجار أصحاب المزارع نصيبهم فى تصدير تلك البضائع بالعملة المحلية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ بما يعادل نحو (14.175.000 أربعة عشر مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصري).

مليون جنيه إتجار في النقد الأجنبي بالمنيا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول - شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد بالعملة المصرية "وهو ما يعرف بنظام المقاصة"، ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (مليون جنيه).