عقب وفاة أول حالة بـ«أوميكرون».. رئيس الوزراء الإسرائيلى يكشف عن إجراءات جديدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الثلاثاء، أن الهدف الرئيسي حاليا هو اجتياز موجة أوميكرون بدون تعطيل المرافق الاقتصادية قدر الإمكان.

وأضاف بينيت في تصريح صحفي له، أن تفشي المتحور الجديد يسير كما كان متوقعا، موضحا أن القرار الذي اتخذته الحكومة قبل ثلاثة أسابيع ساعد في تبطيئ انتشار الفيروس ولكن حاليا نمر بالموجة حيث يتضاعف عدد المصابين كل يوم.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلى على أن كل من تطعم بثلاث جرعات يتمتع بوقاية قوية ضد مضاعفات هذه العدوى، داعيا الجميع الى التطعيم والى وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطعيم الأطفال.

ولفت بينيت إلى أنه يتم حاليا دراسة منح كبار السن جرعة رابعة من اللقاح، مطالبا الوزراء بإبداء العزيمة ليكون تصرفهم قدوة يحتذى بها.

تأتى تصريحات بينيت في وقت أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية وفاة أول مصاب بالمتحور الجديد من كورونا "أوميكرون".

يجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال أعلنت قبل قليل، تسجيل أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون، وفقا لموقع «واللا» الإسرائيلي.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها سجلت حالة وفاة لرجل يبلغ 70 عاما، اليوم الثلاثاء، بسبب مضاعفات متحور أوميكرون، مشيرة إلى أنها حالة الوفاة الأولى لديها بهذا المتحور.

وأكدت أن الإسرائيلي، الذي توفى جراء متحور أوميكرون، تم تطعيمه بجرعتين من لقاح ضد كورونا، موضحة أن جرعته الثانية من اللقاح مضى عليها ستة شهور.

وأمس الإثنين، فرضت إسرائيل حظرا على سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة دون إذن خاص بسبب مخاوف من انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن وزراء الحكومة وافقوا على فرض الحظر، على أن يدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.

وكانت أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، بمنع الإسرائيليين من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب انتشار متحور أوميكرون بها.